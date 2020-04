Avec l’annulation des portes ouvertes et autres forums d’orientation, les futurs étudiants doivent se débrouiller seuls. C’est une source d’inquiétude pour ceux qui n'ont pas fait leur choix. Certaines initiatives sont lancées pour les aider.

Confinement : "ça me stresse", les étudiants lorrains choisissent leur formation sans journées portes ouvertes

"Je devais aller à un salon d'orientation le 1er avril mais ç'a été annulé, je me retrouve coincée". Justine veut intégrer un BTS en alternance, dans le management. Mais difficile de choisir son école et de trouver une entreprise en cette période de confinement. Les journées portes ouvertes et autres salons d'orientation sont annulés.

"Ça me stresse. C'est compliqué à gérer comme sentiment parce que d'un côté, on n'a pas trop le choix, on doit rester enfermé, mais d'un autre côté, j'ai aussi envie d'avancer dans ma vie", avoue la Nancéienne de 21 ans.

Les sites internet des formations permettent de se renseigner, mais ça ne remplace pas pour les étudiants un véritable échange face à face.

Pour les aider, Fedelor, la fédération étudiante de Lorraine, utilise ses réseaux sociaux : les étudiants déjà en formation sont invités à présenter leur cursus et à répondre aux questions des potentiels futurs admis.

Des journées portes ouvertes virtuelles

Autre initiative : des journées portes ouvertes virtuelles. Le pôle formation de l’Union des industries et métiers de la métallurgie de Lorraine (UIMM), a décidé de remplacer sa traditionnelle journée portes ouvertes par une semaine entière de rencontres virtuelles et individualisées, à partir du 14 avril. "Ces personnes inscrites auront un entretien en visioconférence avec un formateur et une personne du service recrutement. C'est une première en Lorraine, se réjouit Fanny Feller, directrice générale du pôle formation de l'UIMM. Elles pourront poser les mêmes questions qu'elle auraient posées en présentiel lors de nos journées portes ouvertes."

Dès le lancement, une cinquantaine de futurs étudiants apprentis se sont inscrits. L'établissement a prévu 360 créneaux d'entretiens. "Même si on va mettre tout notre coeur pour passer un moment agréable, ça ne remplacera jamais le contact humain, évidemment", admet la directrice. Mais l'établissement prévoit déjà d'organiser un job dating pour faire se rencontrer étudiants et entreprises...toujours virtuellement.