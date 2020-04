Déconfinement : "Nous voulons savoir dans quelles conditions les enfants reprendront l'école"

Classe et école vide en période de confinement (illustration)

La reprise progressive dans les écoles est programmée à partir du 11 mai par le gouvernement. Les détails de cette reprise devraient être annoncés à partir de ce mardi 28 avril.

Le conseil scientifique avait lui préconisé une reprise seulement en septembre.

"On aurait plutôt tendance à faire confiance aux scientifiques, estime Denis Suire, le président de l'association de parents d'élèves (FCPE) de l'Eure. D'autant que dans d'autres pays européens comme le Danemark, la reprise ne se fera qu'en septembre, quand la situation sanitaire sera plus clair."

La FCPE estime qu'un risque potentiel existe pour les familles, les enseignants et le personnel des écoles. L'association de parents d'élèves demande donc un minimum de garantie et de clarification sur les conditions de cette reprise.

"Nous voulons savoir dans quelles conditions les enfants reprendront l'école. Dès maintenant, à la reprise des vacances de printemps, nos représentants de parents d'élèves FCPE aimeraient bien rencontrer à distance les organisations dans les écoles (conseil d'administration, CHSCT, conseil d'école..) afin d'organiser des échanges pour savoir concrètement comment les chefs d'établissements vont pouvoir mettre en place un système sécuritaire en terme de santé pour les enfants."

Les parents d'élèves ne veulent pas être rassurés mais avoir des certitudes quand à l'application de mesures sanitaires efficaces pour les scolaires et le personne.

"C'est avoir des masques, des moyens pour se laver les mains, avoir des distances sanitaires dans les classes et assurer la restauration scolaire dans de bonnes conditions etc...

Et puis il faut penser aux plus jeunes qui n'ont pas l'habitude des gestes barrières et pour qui ces gestes sont difficiles. Il faudra les accompagner très concrètement."

Au delà des conditions de reprise des écoles, la FCPE souhaite également que l'Education Nationale prenne en compte ceux qui ont des difficultés scolaires.

"On peut penser que les écoles fermées éloignent encore plus les enfants et leurs parents qui étaient déjà éloignés, relèveDenis Suire . Finalement cela ne va pas augmenter ces inégalités mais il faudrait réfléchir au delà de cette crise pour que ces enfants soient encore mieux accompagner.

Je ne pense pas seulement à ceux qui ont des problèmes scolaires. Je pense aussi à ceux qui peuvent avoir des difficultés ou des handicaps. Aujourd'hui, notre école n'est plus du tout adapté aux enfants un peu à l'écart parce qu'ils ont une différence qui n'est pas prise en compte."