Le Département de la Saône-et-Loire solidaire va distribuer la semaine prochaine une centaine d'ordinateurs aux enfants et aux personnes âgées des foyers d’hébergement.

Confinement et coronavirus : le Département de Saône-et-Loire va distribuer 100 ordinateurs fixes

A l’heure du confinement, Internet est devenu incontournable pour maintenir le lien social, continuer de se voir, travailler à distance… Pour autant, dans la vraie vie, tout le monde ne possède pas de téléphone performant ou d’ordinateur pour accéder à la toile, notamment les enfants ou les personnes âgées accueillis dans des structures d’hébergement.

C’est le cas de nombreux enfants protégés par l’Aide sociale à l’enfance aujourd’hui confinés dans 50 structures d’accueil de Saône-et-Loire qui ne disposent pas toutes d’un équipement informatique suffisant.

La préparation des ordinateurs avant leur livraison - CD71

Aussi pour permettre la continuité de l’enseignement à distance à ces enfants mais également pour qu’ils puissent échanger « et voir » leurs proches, le Département de Saône-et-Loire a commandé 100 ordinateurs fixes auprès de l’association d’économie sociale et solidaire « Syntaxe Erreur » basée à Gueugnon, spécialisée dans la récupération et le reconditionnement de ces précieux outils.

Cela permettra de mettre à disposition du matériel aux structures qui en ont fait la demande (à ce jour 51 ordinateurs pour 13 structures). Coût de l’opération : 10 000 €.

Les 49 ordinateurs restants seront proposés aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour permettre à nos aînés de pouvoir garder le contact avec leurs proches dont ils sont privés physiquement et aussi de découvrir des activités ludiques.

Les Livraisons sont prévues en début de semaine prochaine.