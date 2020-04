Coronavirus : des vacances scolaires confinées synonymes de "grasses matinées" et de "temps pour soi"

"C'est relaxant parce qu'on a eu beaucoup de travail d'un coup et les profs ne nous aidaient pas beaucoup." "On n'attend pas forcément les vacances en ce moment, ça ne va pas changer grand-chose". C'est le début des vacances de printemps ce samedi 11 avril 2020 en Normandie, trois semaines après le début du confinement contre la pandémie de coronavirus. Pour Aurèle et Gaspard, deux collégiens de Rouen que nous avons interrogés, n'accueillent pas les vacances avec le même regard. Aurèle, élève de 4e, que nous avons joint en plein exercice de mathématiques, va savourer cette pause même s'il est contraint de rester à domicile. "Avec le travail à la maison, les profs nous mettent un peu la pression, on a beaucoup de devoirs..." Gaspard, élève de 3e, est plus mitigé. N'attendez pas de lui qu'il s'enthousiasme pour des vacances où il doit rester chez lui alors qu'il y est déjà "retenu" depuis plusieurs jours. Quant au travail scolaire, il ne se plaint pas particulièrement des exigences de ses professeurs.

Avoir un peu de temps pour soi

Finalement ce sont peut-être les parents les plus soulagés. La maman d'Aurèle, elle-même professeure et avec deux enfants au collège est très bien placée pour voir l'intérêt de cette pause de deux semaines. "Parce que gérer tous les emplois du temps en une journée avec un ordinateur, c'est vrai que ce n'était pas facile. Avoir un peu de temps pour soi, ça va être bien." La mère de Gaspard, elle, sait déjà de quoi seront faites les journées de son fils. "Gaspard va enchaîner les grasses matinées et puis sortir dans le jardin, parce qu'on a la chance d'en avoir un, et on espère qu'il fera beau". Il faudra encore valider le brevet des collèges après les vacances pour les élèves de 3e mais, chez Gaspard, les notes ont été bonnes depuis le début de l'année. Comme c'est le contrôle continu qui va compter, la famille est plutôt sereine.

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer avait évoqué l'idée que du soutien scolaire soit proposé aux élèves en difficultés par des enseignants volontaires pendant cette période de vacances. En réaction à cette déclaration, plusieurs syndicats enseignants et associations de parents d'élèves ont signé un appel "pour des vacances de printemps".