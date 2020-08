Confinement et décrochage scolaire : cet été, Pessac "remobilise" les enfants des quartiers

Environ 500 000 enfants auraient disparu des radars de l'Éducation nationale, cette année, pendant le confinement. La lutte contre le décrochage scolaire s'impose donc d'autant plus comme une priorité. L'État a mis en place cet été le dispositif des "vacances apprenantes". La ville de Pessac, elle, fait le pari de son projet "Quartiers libres". Des enfants des quartiers "politique de la ville" invités à une semaine de "remobilisation scolaire" avant une semaine de vacances dans le centre de vacances de la municipalité, à Saint-Lary.

Ce dispositif concerne, sur l'été, environ 160 petits Pessacais scolarisés en primaire et en collège, âgés donc de 7 à 16 ans et issus des quartiers de Saige, de la Châtaigneraie-Arago et du Haut-Livrac. Ils ont été repérés par le programme de réussite éducative à la mairie de Pessac : "nos partenaires habituels, les écoles, les services sociaux, les associations de quartiers, nous ont aidé à identifier les enfants qui ne sont pas forcément revenus en classe après le déconfinement, explique Nezha Ouba, coordinatrice de ce programme, et des enfants qu'on savait fragiles ou avec des besoins de départs en vacances".

Un stage de remobilisation scolaire

Les enfants ont été répartis en petits groupes de 24. Conformément au contrat d'engagement signé avec leurs parents, ils sont d'abord accueillis une semaine à l'école Georges Leygues, dans le quartier de la Châtaigneraie, pour de la "remobilisation scolaire". "On est à l'école, mais ce n'est pas l'école", souligne Daniel Amiot, directeur du développement social urbain de la ville de Pessac. Et ça, Hiba, 11 ans, l'a bien remarqué : "ça fait bizarre parce que pendant les vacances, je n'étais jamais revenue à l'école. Du coup, je pensais qu'on allais travailler, mais pas du tout, on fait des jeux, des mimes, du théâtre, des expériences scientifiques, on s'amuse bien."

Contrairement aux vacances apprenantes de l'Éducation nationale, "les animateurs ne sont pas des enseignants, abonde Daniel Amiot, on est sur du jeu, de l'écoute, de l'apprentissage du groupe. Il y a des règles à respecter. Ça permet aux enfants de se rencontrer, de se retrouver, de se confronter à d'autres, d'écouter des adultes, des consignes. Mais également de s'amuser, de faire du sport".

Retrouver la vie en collectivité à Saint-Lary

De la re-sociabilisation en somme, avant une deuxième phase : cinq jours à Saint-Lary, pour une semaine assez similaire aux classes de découverte proposées aux écoles. "C'est un peu la cerise sur le gâteau, cette semaine, en pleine nature", lance Daniel Amiot dans un sourire. Les animateurs du centre de vacances prennent le relais de ceux de l'association "les Francas" sollicités à l'école. Un carnet de bord fait le lien pour chaque enfant, pour qu'il "tire le bilan de ces deux semaines", décrit Jean-Michel Gouaud, responsable des centres de vacances et des centres de loisirs de la ville de Pessac.

Imran, 8 ans dans quelques jours, attend ce départ de pied ferme : "je connaissais certains enfants, qui sont mes amis depuis longtemps et y'en a que je ne connais pas et qui viennent de devenir amis avec moi. Comme ça je pourrai aller à Saint-Lary avec mes copains et profiter des vacances !" se réjouit le petit garçon qui sans ça, n'aurait pas quitté de l'été son quartier de la Châtaigneraie.