Confinement : Etudiants, Université, Crous, l'Union sacrée face au coronavirus

L'Université Grenoble Alpes, comme toutes les autres universités françaises, restera fermée jusqu'en septembre, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. Elle s'organise donc pour faire passer les examens à distance et, avec le Crous, elle joue à fond la carte de la solidarité avec les plus précaires.

L'UGA qui comprend 23 composantes de formation (BTS, droit, sciences, architecture, institut national polytechnique, sciences po...) s'est donc organisée pour faire passer les examens à distance dans les meilleures conditions possibles, "pour un diplôme qui ne sera pas dévalorisé", assure Joris Benelle, directeur général des services.

Evaluation à distance et contrôle continu

Le plan de continuité pédagogique vient d’être adopté par le Conseil de la formation et de la vie étudiante. En plus des cours à distance via le numérique, via des plates-formes comme Moodle ou Chamilo et l’accès en ligne à l'ensemble des fonds de la bibliothèque universitaire, une évaluation à distance des acquis des étudiants a été mise en place. Aucun examen en présentiel n'aura lieu. Cela passera par des devoirs à la maison en un temps donné, des QCM, questions a choix multiples.

On pourra passer des oraux par téléphone. Toutefois certaines formations seront évaluées grâce au contrôle continu. Enfin, le calendrier des épreuves a été modifié mais pas la fin de l'année universitaire qui aura bien lieu début juillet.

Prêt de tablettes et d'ordinateurs

Pour garantir au mieux l’équité, des tablettes et des ordinateurs seront prêtés aux étudiants en situation de précarité numérique. Une distribution de cartes SIM 4G aura également lieu. Toutefois, des épreuves de substitution seront proposées aux étudiants ne pouvant participer aux évaluations a distance.

L'UGA accueille, toutes formations confondues, 60 000 étudiants -

Le Crous assure une aide financière, alimentaire et psychologique

Quant au CROUS, le centre régional des œuvres universitaires de l’Académie de Grenoble, il se mobilise pour venir en aide aux étudiants en galère suite au confinement. Ils sont encore 2400, soit 30 % des effectifs, à vivre leur confinement en résidence universitaire, souvent dans des espaces de 9 mètres carrés. Certains n'ont plus que très peu de revenu car ils sont dans l'impossibilité d'exercer leur job d’étudiant, qui mettait un peu de beurre dans les épinards.

"Le CROUS a donc mis en place un accompagnement par téléphone avec ses 13 assistantes sociales qui ont déjà conduit 350 entretiens. 25 000 euros d'aides spécifiques sont distribués par semaine aux étudiants les plus en difficulté" explique Bénédicte Corvaisier, directrice du Crous.

Sur les 2400 étudiants confinés dans des résidences universitaires, 6 sont atteints du Covid-19

Actuellement, seulement 6 étudiants sont atteints du Covid 19. Ils sont suivis par le Centre de Santé universitaire et ont été placés dans des studios individuels. _"Pour le suivi psychologique, en raison de la dépression qui peut survenir à cause de l'isolement, le Crous a mis en place des référents de vie solidaire qui appelle régulièrement les plus fragile_s" souligne Bénédicte Corvaisier

Distribution alimentaire gratuite du Crous à l'UGA pour les étudiants en difficulté - Crous

Une distribution alimentaire le jeudi

Et puis, tous les jeudis a lieu une distribution alimentaire gratuite, avec des colis préparés par les agents du Crous et distribués au resto U, l'Intermezzo. Mais l'association étudiante l'Agoraé fait de même le mardi.

Enfin, le Crous propose aussi sur son site des ateliers d'écriture, de musique, des forums de discussion. L'UGA a développé un site UGA on est ensemble

Ecoutez l'interview de la directrice du Crous Copier

Le Crous de l'Academie de Grenoble, c'est 95 000 étudiants, 7500 places en résidences universitaires, 2,5 millions de repas servis par an et 550 salariés.