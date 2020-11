Confinement : l'accueil en classe normal lundi à Nîmes

Le ministère de l'Education Nationale a encore modifié les modalités de rentrée scolaire pour ce lundi 2 novembre. La journée est marquée par l'hommage national à Samuel Paty. Les élèves, dans un premier temps, n'étaient pas attendus avant 10h le matin. Finalement, en particulier à cause du plan vigipirate, les élèves comme les professeurs sont accueillis aux horaires habituels. La Ville de Nîmes revient donc à l'organisation classique : ouverture des écoles à 8h20, pour une entrée en classe à 8h30.

Masques offert pour les enfants de plus de 6 ans, en public comme en privé

Alors qu'il semblait compromis pour organiser cette rentrée "bousculée" si les élèves n'avaient été accueillis qu'à 10h, le service périscolaire municipal sera également assuré normalement le matin de 7h30 à 8h20.



Pour rappel, également, l’Etat a conditionné la reprise scolaire par le port du masque obligatoire des enfants âgés de plus de 6 ans. La Ville de Nîmes dotera, dès lundi matin, de deux masques lavables et réutilisables les élèves scolarisés du CP au CM2 en écoles publics et privés nîmoises.