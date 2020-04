Confinement : l'inquiétude des chefs d'établissements d'Occitanie sur un retour en classe le 11 mai

C'est sans doute l'annonce qui a le plus surpris lundi soir, lors de l'intervention d'Emmanuel Macron, la réouverture progressive des crèches, écoles, collèges et lycées à compter du 11 mai. Comment l'envisagent les personnels de l'Education nationale? Pierre Fournier, proviseur du lycée de Bédarieux, dans l'Hérault et représentant dans l'académie de Montpellier des chefs d'établissements était l'invité de France Bleu ce mercredi matin.

Rouvrir les cantines alors qu'on laisse les restaurants fermés, c'est paradoxal

Piere Fournier reconnait avoir été surpris par l'annonce de la réouverture des écoles, comme il l'avait été par l'annonce de la fermeture. "Il n'y a pas eu d'annonce préalable qui nous aurait permis d'anticiper cette ouverture, car cela pose dans tous les collèges et les lycées, des questions tout à fait comme complexes. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'ouverture des cantines. Il est quand même paradoxal que d'un côté, on nous dise que les restaurants et autres établissements restent fermés jusqu'au 15 juillet et que, par contre, nous allons ouvrir des cantines avec parfois jusqu'à trois, quatre cents personnes dans une salle".

On ne peut pas imaginer qu'avec 500 collégiens, les enfants respectent les distanciations sociales

Alors Pierre Fournier essaye déjà d'imaginer des solutions : "On peut imaginer des sens de circulation. _On peut aussi imaginer de rétablir un nouvel aménagement d'horaires pour faire en sorte que les élèves se croisent moins_. Mais tout cela est palliatif. On ne peut pas décemment imaginer que dans un établissement scolaire, avec parfois 500 ou 600 enfants, les élèves respectent les distanciations sociales."

Les enfants ont du mal à respecter les consignes, alors le port du masque...

Quoiqu'il en soit, ce chef d'établissement n'imagine pas que l'on puisse imposer le port du masque pour les enfants : "Autant pour les adultes, je ne vois pas comment cela ne pourrait pas devenir obligatoire autant pour les élèves je vois difficilement comment ça peut être possible, tout particulièrement dans le primaire, mais également en collège. On des enfants qui ont du mal à respecter les consignes. Ca va être difficile d'obliger les enfants à porter un masque toute la journée."

Reste à savoir si les parents remettront leurs enfants à l'école, on entend beaucoup d'inquiétudes de la part de, nombreuses familles. Pierre Fournier pense qu'il y a une forte demande de retour à la socialisation.

Dans cette crise, je qui frappé par l'implication des enseignants

Enfin dans toute cette crise ce proviseur de lycée tient à souligner l'engagement des enseignants : "Moi, je suis frappé, remarquablement frappé par leur très haut degré d'implication dans cette crise. En tout cas, ceux qui travaillent avec moi, je peux constater qu'ils sont extrêmement impliqués. Ils travaillent beaucoup. Après, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui ont des maladies qui rendent dangereux le retour à une socialisation normale, évidemment, et pour lesquels il sera difficile de de faire classe"