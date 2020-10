Coronavirus : la Ville de Nîmes va fournir des masques aux écoliers en primaire

Voilà une bonne nouvelle pour les parents d'élèves à Nîmes. Pour la rentrée ce lundi, l’État a conditionné la reprise de l'école par le port du masque obligatoire pour les enfants âgés de plus de six ans. À Nîmes, la Ville va distribuer dès lundi deux masques gratuits, lavables et réutilisables aux 7.770 élèves scolarisés du CP au CM2 dans les 46 écoles élémentaires et primaires municipales. La Ville équipera également les élèves des écoles privées nîmoises. Aucune démarche n’est nécessaire pour récupérer cette dotation.

L’Education nationale a fixé à 10h la rentrée des classes ce lundi 2 novembre. Attention : les accueils périscolaires ne pourront être assurés jusqu’au temps méridien. Comprenez : il n'y a pas de garderie le matin jusqu'à 10h.

"L’enjeu majeur de cette rentrée scolaire est d’accompagner les familles aux nouvelles mesures gouvernementales. Les effets du premier confinement, les disparités d’apprentissage qui en ont découlé et la perte du lien collectif, ont induit des difficultés éducatives." Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes

"Réunir toutes les conditions pour une reprise "dite normale" traduit la volonté de la Ville d’accompagner les enfants et leurs parents vers la réussite éducative, malgré la crise sanitaire et cette deuxième vague de coronavirus", poursuit le maire.

Des opérations de nettoyage renforcé seront également mises en œuvre avant la rentrée de lundi. Quant à la cantine, elle est pour l'instant maintenue dans les conditions habituelles.