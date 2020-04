Confinement - Landes: la Médiathèque du Marsan adapte son opération Révise tranquille

A partir du 21 avril, la Médiathèque du Marsan accompagne les collégiens et les lycéens dans leurs révisions. C'est l'opération "Révise tranquille". Cette 5ème édition s'adapte au confinement et propose donc de nombreuses vidéos.

La Médiathèque du Marsan est certes confinée mais elle reste connectée! Pour sa 5ème année, la Médiathèque du Marsan reconduit donc son opération « Révise tranquille » dont le but depuis 2016 est d’aider et d’accompagner les élèves dans leur préparation aux examens et autre contrôles continus.

Mais au vu du confinement, l’opération s’adapte. A partir du 21 avril, la Médiathèque va proposer gratuitement sur son site internet des tutoriels vidéos pour aider collégiens et lycéens à travailler et avancer dans leurs révisions. Des tutos que vous pourrez visionner plusieurs fois, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et ce jusqu’à la mi juillet.

Un public plus large

A défaut de pouvoir accueillir les élèves dans ses murs, la médiathèque se connecte pour cette 5ème édition de Révise tranquille. Et les avantages sont nombreux pour Laurent Dierckens, directeur de la médiathèque du Marsan. "Il n'y a aucun horaire à respecter. On ne sera pas sur un jeu de question/ réponse en direct, on est sur des formats de vidéos enregistrées. Alors ce ne sont pas des cours magistraux, ce sont des vidéos un peu techniques, des ficelles. Par contre ce que ça permet, c'est d'en bénéficier plusieurs fois. On n'est pas sur un mode du rendez-vous type Skype. Ce sont des vidéos enregistrées qui une fois versées sur le site de la médiathèque restent pour toute la durée de l'opération." Ces vidéos seront ainsi consultables jusqu'au mois de juillet.

Autre avantage de cette adaptation: le public visé est élargi. Il y a "l'élève qui a besoin d'être accompagné dans ses révisions mais aussi son cercle familial. Par exemple, tout ce qui est vidéo de sophrologie, ça s'adresse effectivement à l'élève mais aussi à toutes les personnes qui se trouvent être avec lui confinées. Les parents pourquoi pas vont pouvoir tirer parti des séances de sophrologie. "

Des séances de sophrologie et des cartes mentales

Parmi les nouveautés cette année : des séances de sophrologie en vidéo tous les jeudis. La sophrologue Nadine Gradoux proposera du 23 avril au 28 mai des séances d’aide aux révisions par la sophrologie pour se préparer aux contrôles de connaissances en toute sérénité. Du 4 juin au 2 juillet, elle animera des séances de préparation aux épreuves orales. Ces vidéos seront disponibles sur la page Facebook et le site Internet de la Médiathèque

Des cartes mentales sont également proposées. Basées sur le fonctionnement naturel du cerveau, elles permettent d’assimiler facilement de grandes quantités d’informations complexes. Les cartes mentales peuvent aussi être un outil du quotidien pour organiser ses idées, résumer des écrits, mémoriser, prendre des notes, apprendre, s’organiser et planifier des tâches, qu’on soit élève ou pas.