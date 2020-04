Le maire de Lunel (Hérault) demande aux opérateurs de téléphonie mobile un geste en faveur des familles les plus démunies en leur donnant un accès internet illimité quel que soit leur forfait afin de favoriser le travail à la maison.

Confinement : le maire de Lunel demande un geste aux opérateurs de téléphonie pour les plus démunis

Le maire de Lunel écrit aux principaux opérateurs téléphoniques pour obtenir un geste en faveur des familles défavorisées. Si le confinent est une période difficile à vivre, elle l'est d'autant plus pour les foyers où le téléphone et internet ne sont pas disponibles en accès illimités.

En effet, nombre de familles n'ont pas les moyens économiques pour de tels forfaits. Et à l'heure de l'école à la maison, Claude Arnaud met en avant que ce confinement "souligne malheureusement les inégalités sociales et une fracture numérique chez les familles les plus défavorisées ."

Beaucoup d'élèves n'ont pas accès aux contenus mis en ligne par les professeurs pour assurer leur suivi scolaire en raison de forfaits limités. De simples forfaits qui grèvent déjà le budget familial. La situation est donc tendue pour de nombreuses familles.

Aussi, dans un souci d'équité sociale et pour "assurer la continuité de l'apprentissage essentiel des enfants", le maire a décidé d'écrire à Orange, Free Mobile, Bouygues Télécom et SFR pour leur demander de faire un effort pendant cette période de confinement, et de transformer les forfaits limités en illimités.

La présidente de la région Occitanie avait déjà fait une demande en ce sens fin mars.