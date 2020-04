Confinement : le quotidien d'un apprenti coiffeur mayennais

Tous les élèves sont à la maison pour étudier depuis plus d'un mois. Pour les apprentis, contraint eux aussi de rester chez eux, la situation peut être compliquée. Pas facile en effet d'apprendre la boulangerie, la mécanique ou le métier de carreleur en restant chez ses parents.

Dans la plupart des cas, les commerçants ou les artisans chez qui les jeunes sont en apprentissage ont dû fermer leur magasin ou leur entreprise. Et les apprentis se retrouvent en situation de chômage partiel.

C'est le cas de Grégory Landais. Ce Loironnais de 18 ans tout juste est en année complémentaire après avoir obtenu son CAP Coiffure à Laval. Avec le confinement, il est contraint de s'exercer chez lui. Heureusement, Grégory, véritable passionné, est bien équipé à la maison : "je m'entraîne tous les jours, parfois de très longues heures car je ne vois pas le temps passer. J'ai la chance d'avoir beaucoup de matériel à la maison. Je possède pas moins de 20 têtes d'étude qui me permettent de m'exercer aux différentes techniques (chignons, coupes) et de ne pas perdre la main. C'est important de continuer pour toujours être "dedans" et lorsque l'on aura la reprise qui sera très intense, cela permettra de se remettre bien dans le bain."

Inquiétude pour l'examen

Mais s'entraîner à la maison, c'est forcément différent que d'être avec ses professeurs ou son maître d'apprentissage en situation réelle explique Grégory Landais : "c'est embêtant pour passer les examens de ne pas avoir nos professeurs. On leur envoie nos travaux par photos mais ce n'est pas pareil. Je suis un peu inquiet pour l'examen de fin d'année car on ne sait pas encore comment cela va se passer."

Avec la fermeture des salons de coiffure, c'est le système débrouille dans beaucoup de foyers français. Mais chez Grégory, les membres de sa famille n'ont pas de question à se poser : "que ce soit ma maman, mon papa ou mon frère, ils y sont passés tous les trois. Cela me permet alors d'avoir des vrais modèles (rires) !"

Les salons de coiffure pourraient rouvrir dès le 11 mai. Mais avec les conditions sanitaires imposées, il n'est pas certains que les apprentis coiffeurs retrouvent tout de suite le chemin de leur lieu d'apprentissage.