Confinement : les examens auront lieu à distance à l'université de Lorraine

La Faculté de Médecine, Pharmacie et Dentaire de Nancy. Site de l'université de Lorraine à Vandoeuvre. Septembre 2018.

Il n'y aura pas d'amphithéâtre rempli d'étudiants à l'université de Lorraine avant la rentrée de septembre. Dans un arrêté signé le 24 avril, le président de l'université Pierre Mutzenhardt décide que les examens de fin d'année universitaire devront se faire à distance alors que le déconfinement progressif doit démarrer le 11 mai prochain. 60.000 étudiants sont inscrits à l'université de Lorraine.

Des exceptions pour les "déconnectés"

Dans ce texte, le président de l'Université annonce que "tout enseignement ayant fait l’objet d’une évaluation en première session doit faire l’objet d’une évaluation à distance en seconde session" avec des modalités de contrôles qui peuvent être modifiées. Pour les étudiants qui ne pourraient pas composer à distance (manque de matériel, problème de connexion), l'université prévoit des mesures de remplacement comme un devoir à rendre ou un oral par téléphone. Pour ces élèves seulement, "des épreuves en présentiel pourraient également être organisées entre le 20 juin et le 3 juillet 2020". Une organisation sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période.

Les jurys d'examens pourront se tenir à distance mais aussi en présentiel en respectant les consignes sanitaires, explique l'université de Lorraine.

L'Unef Lorraine demande 10/20

Dans un communiqué de presse transmis ce lundi, l'Unef Lorraine, le syndicat étudiant, revendique "la validation du second semestre pour l’ensemble des étudiants de l’Université via l’application de la note de 10/20 ainsi que l’organisation d’une session spéciale pour permettre aux étudiants qui le peuvent et qui le souhaitent de passer leurs examens à distance."