Confinement : les professeurs des écoles tentent de rester connectés

Les enseignants étaient déjà tous connectés, ils tentent maintenant d’assurer la continuité pédagogique avec leurs élèves. Un véritable défi et la solidarité joue pour les professeurs des écoles confinés par le Covid-19. Exemple à Nancy et dans sa banlieue.

Visiblement, 15 à 20% des parents n’ont pas d’ordinateur à la maison, c’est le constat de certains professeurs des écoles qui ont eu du mal à récupérer des mails ou à inciter les parents à se connecter sur une plateforme numérique. Et les enseignants s’aperçoivent qu’à l’heure où tous les parents ont un téléphone portable, l’imprimante n’est pas dans tous les foyers.

Et pourtant, de la maternelle au CM2, les enseignants que nous avons contactés dans l’académie de Nancy-Metz font tout pour garder le lien avec les familles et les élèves.

Saturation des plateformes

Premier constat : les plateformes ont été saturées pour la première semaine de confinement. Mais les professeurs des écoles s’adaptent et essayent d’aider au maximum les élèves et leurs parents.

Nous avons contacté plusieurs professeurs des écoles de la métropole de Nancy, tous confinés à domicile, et cette première semaine n’a pas été de tout repos. Une semaine devant les écrans – leur matériel personnel, l’Education nationale ou les mairies ne fournissent pas d’ordinateur et encore moins de cartouches d’encre – et avec leur téléphone portable. Car il faut rassurer les parents, expliquer une leçon de français, ou encore aider une maman qui n’a jamais consulté la plateforme numérique mise en place depuis la rentrée de septembre.

Continuité pédagogique

Et les professeurs des écoles tiennent à la continuité pédagogique. Des profs, déjà très connectés : depuis des années, les enseignants s’échangent leur « prép ». Des préparations de cours adaptées à leurs manuels et au niveau des classes. Il faut passer un peu de temps sur les groupes facebook, ou les sites spécialisés pour voir que les journées des enseignants, et leurs week-ends, sont bien remplis.

Des enseignants qui font tout pour tenter de garder le lien et qui reçoivent en retour les premières photos d’élèves en train d’étudier à la maison. « Nous devons apprendre à nous adapter » confient les enseignants qui découvrent le télétravail et les visioconférences entre eux.

Fracture numérique

Une aventure inédite, même si certains craignent une vraie fracture numérique entre les enfants qui peuvent se faire aider, qui ont ordinateur, tablette et imprimante à la maison et les autres.

Voici les sites les plus plébiscités par les professeurs des écoles que nous avons contacté au téléphone.