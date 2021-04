Confinement : près de 1.700 enfants de personnels prioritaires accueillis dans les écoles de la Vienne

Avec le reconfinement, l'école à la maison s'impose pour une majorité d'élèves cette semaine dans l'académie de Poitiers. Un certain nombre d'établissements scolaires restent néanmoins ouverts jusqu'à vendredi afin d'organiser l'accueil des personnels dits prioritaires. Pompiers, policiers, soignants, éducateurs spécialisés... Au total, ce mardi, 1.680 élèves du premier degré sont allés en classe dans 140 écoles de la Vienne (sur un total de 320). C'est trois fois plus qu'il y a un an lors du premier confinement. 80 jeunes ont également pu se rendre dans leur collège.

"Les parents ont moins peur. Il n'y a que trois jours et demi d'ici les vacances. Ils nous ont donc plus volontiers confié leurs enfants" constate le directeur du groupe scolaire Théodore-Monod à Saint-Juliens-l'Ars près de Poitiers. Plus de 316 enseignants étaient présents pour accueillir ces élèves en petits groupes sur l'ensemble du département. Une dizaine d'enfants par classe maximum, réunis par cycle (cours élémentaire, moyen...).

Les familles concernées doivent remplir un formulaire d'inscription ainsi qu'une attestation sur l'honneur et présenter un justificatif professionnel lorsqu'ils confient leur enfant. Le retour en classe des maternelles et des primaires est espéré le 26 avril, celui des collégiens et lycéens le 3 mai.