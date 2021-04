Confinement : près de 2.000 enfants de personnels prioritaires accueillis dans les écoles du Calvados

Les écoles maternelle et primaire de Bretteville-l'Orgueilleuse font partie des 111 sites du Calvados à accueillir des enfants de personnels prioritaires.

C'était une promesse à l'annonce du nouveau confinement le 31 mars : accueillir à l'école les enfants de personnels dits "prioritaires", essentiels à la gestion de la crise sanitaire, comme les soignants ou les policiers. Ce mardi matin, la rectrice de l'académie de Normandie Christine Gavini-Chevet est venue visiter les quelques dizaines d'élèves accueillis dans les écoles maternelle et primaire de Bretteville-l'Orgueilleuse. "_À l'échelle de la région Normandie, ce sont 9.000 élèves qui sont accueillis ce matin_, sur les 600.000 [écoles, collèges et lycées, ndlr] que l'on compte habituellement", précise la rectrice. Dans le Calvados, 1.900 écoliers sur les 55.000 que compte le département sont accueillis sur 111 sites indique la direction académique. 163 collégiens sont également pris en charge dans une vingtaine d'établissements du département.

Des enseignants volontaires

Comme au printemps 2020, les enseignants présents dans ces écoles sont volontaires. Dans le Calvados ils sont 270. "Je trouve que c'est normal d'apporter sa petite pierre à l'édifice, de soutenir les soignants", estime Michelle, enseignante en maternelle à Bretteville-l'Orgueilleuse, qui n'est pas plus inquiète que ça de la situation sanitaire qui a pourtant poussé le gouvernement à fermer les établissements scolaires. "J'étais avec 26 enfants, là je me retrouve avec 9 élèves, donc finalement il y a peut-être moins de risques. On essaye de pas y penser. Moi je préfère être en classe que seule devant mon ordinateur", conclut Michelle.

Toutes les écoles ne sont pas ouvertes, les enfants sont accueillis dans un établissement central de leur territoire. Comme ici à Bretteville-l'Orgueilleuse, la plus grande commune de la commune nouvelle de Thue et Mue. Des enfants venus de la commune voisine de Rots sont également accueillis. "Chaque enfant a le travail donné par son enseignant vendredi et moi je les aide en cas de besoin", explique Linda, habituellement enseignante en CM2 à Breteville-l'Orgueilleuse.

Quid de l'accueil pendant les vacances ?

La problématique de la garde d'enfants va également se poser lors des vacances, qui ont été avancées pour toute la France au 10 avril. Conséquence, les accueils collectifs de mineurs seront ouverts sous le même mode pour les enfants de personnels prioritaires. "Nous faisons en sorte que les accueils soient aux mêmes endroits que là où nous faisons l'école aujourd'hui. On regroupe les enfants dans quelques écoles et les enfants seront accueillis comme d'habitude", assure Christine Gavini-Chevet. Dans le Calvados, 37 sites seront ouverts, pour une capacité d'environ 1.500 places.