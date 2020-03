Confinement : quelle solution pour les élèves sans accès à Internet ?

Comment fournir des cours aux élèves dont la famille n'a pas d'accès Internet pendant le confinement ? Plusieurs milliers d'enfants et adolescents sont concernés. La solution proposée par l'Education nationale est encore loin de convaincre.

Pendant le confinement, la plupart des élèves reçoivent cours et devoirs via des outils informatiques.

Les cours sont en ligne depuis le début du confinement mais de nombreux élèves n'y ont pas accès. L'éducation nationale estime qu'environ 5% des élèves n'ont pas de connexion à Internet à la maison. "Mais ça varie énormément, souligne Laurent Blancs, co-secrétaire départemental du SNES, le premier syndicat d'enseignants du second degré. Les différences peuvent être importantes suivant les établissements, les catégories socio-professionnelles, les filières. Par exemple le problème concerne davantage l'enseignement professionnel."

Le recteur veut "des points relais"

A la place de l'informatique, le recteur de l'académie de Nantes propose d'utiliser... le papier. Ce qui implique du transport. "Comme l'accès aux établissements scolaires n'entre pas dans les justificatifs de déplacement, écrit-il dans une circulaire, je suggère d'utiliser un commerce autorisé de proximité comme point relais où les familles concernées pourraient retirer et rendre documents, devoirs et livres".

"C'est une injonction contradictoire, estime Laurent Blancs. On nous dit de ne pas sortir, alors s'il faut aller déposer et chercher des cours... et les élèves habitent un peu partout ! C'est un vrai problème logistique, qui semble pour l'instant insurmontable. Ça ne fonctionne pas."

Au moins 5 000 élèves sarthois seraient ainsi coupés de leur école, collège ou lycée. "On peut leur conseiller de bien reprendre ce qu'ils ont vu depuis le début de l'année, poursuit Laurent Blancs. Par rapport à leurs camarades, bien sûr que cela accroit les inégalités. Mais dire que l'on poursuit les cours, qu'il y a 'continuité pédagogique' c'est un bien grand mot. Le rythme n'est pas le même à distance, on ne finira pas le programme !".