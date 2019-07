Confusion et tension autour des résultats du bac dans l'Académie de Rouen

Normandie, France

Tous les candidats auront-ils leurs notes affichées à 10 heures comme prévu dans l'Académie de Rouen ? Oui assure la rectrice Christine Gavini-Chevet. Elle s'appuie sur la décision du Ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer. Il a annoncé mercredi que si les correcteurs grévistes refusaient de saisir les notes des candidats, c'est le contrôle continu qui serait pris en compte.

Le SNES juge inacceptable la prise en compte du contrôle continu

Cependant les enseignants se sont mobilisés encore ce jeudi matin et ce jeudi soir dans un communiqué, le SNES explique "les retours de plusieurs jurys font déjà montre de graves irrégularités et la proclamation des résultats demain matin, si elle a lieu, risque d'être une mascarade". Le SNES appelle à un nouveau rassemblement ce vendredi à 15h devant le rectorat à Rouen.

La FCPE veut demander l'accès aux copies

Selon les informations dont disposaient la FCPE ce jeudi soir, 27 jurys n'auraient pas fait remonter les notes ou auraient refusé de les inscrire en Seine-Maritime. La fédération de parents d'élèves s'oppose à l'introduction du contrôle continu dans les notes du bac et conseille aux parents " de demander à voir les copies et de déposer des recours ". Les parents ne savent pas si dans le relevé de notes qui sera remis demain, il y aura une précision concernant les notes retenues pour l'examen "c'est inédit d'autant plus qu'on n'a que des bruits de couloirs, qu'on n'a pas d'information officielle de la Rectrice". La FCPE estime que les enseignants n'ont que ce moyen pour se faire entendre et demande au Ministre de l'Education voire au Président de renouer le dialogue.

Les candidats doivent avoir leur résultat pour le Rectorat

De son côté, la rectrice annonce qu'elle sera présente à Rouen demain au lycée Jeanne d'Arc pour la publication des résultats "l'important c'est que les candidats aient leur résultat vendredi" déclarait ce jeudi Christine Gavini-Chevet