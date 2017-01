On connait les grandes lignes de la carte scolaire 2017 dans la Loire

Le CTSD "Comité Technique Spécial Départemental" de la Loire vient d'arrêter les grandes lignes de la carte scolaire pour la rentrée prochaine 2017

Pas de gros problèmes en vue sur les fermetures de classe, au nombre de 27 qui seront compensées par 32 ouvertures et tout cela à effectif constant d'éleves 60 000 de la maternelle au CM2

Des classes trop chargées

Malgré tout le constat fait par le SNUIPP le syndicat de l'enseignement du 1er degré, c'est que les classes se chargent de plus en plus

Dans la Loire on est loin de la moyenne idéale prônée par l'OCDE à 22 enfants par classe, on est plus souvent ici à 27 ou 28 élèves par classe.

La liste des ouvertures et fermetures dans la loire - source SNUIPP

Mais ce qui fait surtout bondir le Syndicat SNUIPP, c'est le mouvement de fusion d’écoles entamé depuis plusieurs années et qui va se confirmer lors de la prochaine rentrée.. Jeremy ROUSSET secrétaire adjoint du syndicat de l’enseignement primaire SNUIPP

Jeremy Rousset, secrétaire adjoint du SNUIPP dans la Loire Partager le son sur : Copier

Mais ce ne sont pas les seuls thèmes d’inquiétudes pointés par le syndicat dans la perspective du mois de septembre prochain

La prochaine rentrée scolaire va poursuivre le projet de regroupement d’école dans la Loire, il avait déjà touché 18 écoles en 2016 et en touchera 17 de plus cette année comme par exemple à Firminy / Charlieu / Sury le Comtal ou Saint Étienne Solaure ou Montchovet

La liste des fusions prévus pour la rentrée prochain - source SNUIPP

La fusion c’est un seul directeur pour deux entités scolaire et du coup moins de disponibilité et moins de proximité auprès des enfants ou des parents

Autre point d’inquiétude : Les classes ULIS .

Les Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degré... la loi de 2005 en créant ces classes leur permettait aussi de suivre une partie de l'enseignement dans des classes normales ... mais ces classes ULIS et les enseignants formés qui doivent y travailler ne sont pas assez nombreuses. Dans la Loire 64 enfants dans ce cas sont directement intégrés dans des classes valides ou il auront bien du mal à suivre.

Enfin dernier point négatif souligné par le SNUIPP le nombre insuffisant de postes EMPR des enseignants mobiles qui peuvent venir épauler leurs collèges dans les classe sur des programmes de rattrapage. 13 postes créés pour 500 classes dans le département c’est évidement insuffisant