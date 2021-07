Conseil Départemental : Cantine à deux euros, "pack'rentrée" amélioré, premières mesures ce vendredi

La nouvelle majorité du département de l'Isère ne perd pas de temps. Jean-Pierre Barbier, le président réélu, a présenté les premières mesures qui seront soumises au vote ce vendredi, pour la première session du conseil départemental.

Tarif unique partout dans les collèges

Il s'agit du tarif unique de la cantine, deux euros pour tous les collégiens, quel que soit le niveau de revenus des foyers. Une mesure critiquée par la gauche et le "printemps isérois" pendant la campagne, car pas assez progressive. "Contrairement à Jean-Pierre Barbier, nous proposons des tarifs dégressifs. Le tarif unique est profondément injuste car il faut s'adapter aux revenus des parents" expliquait ainsi Erwann Binet, candidat à Vienne en juin dernier lors de notre débat des élections départementales.

Ne payer que les repas consommés

Néanmoins, c'est une mesure que Jean-Pierre Barbier assume, l'idée est de redonner du pouvoir d'achat à tous, en n'oubliant pas les classes moyennes, il veut "aider les familles qui aujourd'hui travaillent et qui ne bénéficient jamais d'aucune aide sociale. À titre d'exemple, cette cantine à deux euros pour tous les collégiens sans tenir compte du quotient familial, va permettre à une famille de deux personnes qui travaillent, qui touchent chacune le SMIC et qui ont deux enfants au collège d'économiser 500 euros par an. Donc voilà, c'est quelque chose d'important pour le pouvoir d'achat des familles et que le département prendra en charge. Il y a une demande assez récurrente des parents d'élèves de dire qu'il faut que les collégiens ne payent que les repas consommés. Donc, c'est plus compliqué parce que ça demande une adaptation de nos logiciels. Nous le ferons, au cours de cette année 2021, et dans tous les cas, pour la rentrée 2022, ce sera mis en œuvre".

Après les transports gratuits, la cantine à deux euros

Pour redonner du pouvoir d'achat aux familles, la cantine était un bon levier selon Jean-Pierre Barbier : "En 2015, on avait utilisé déjà le levier des collégiens en mettant les transports scolaires gratuits en 2021. On agit encore sur le levier que nous avons, celui des collégiens, en mettant le repas à deux euros. Plus largement, la cantine n'est pas qu'un lieu où l'on mange ! Alors, on y mange bien. C'est une éducation à l'alimentation avec des produits locaux et/ou des produits bio pour 33% d'entre eux. C'est un lieu aussi où on apprend à ne pas gaspiller parce que le gaspillage alimentaire joue aussi sur la transition énergétique. Et bien voilà, avec deux euros, on a encore plus de collégiens qui pourront y accéder".

à lire aussi Sans surprise, Jean-Pierre Barbier est largement réélu président du département en Isère

Pack'rentrée "renforcé"

Le coût de la mesure avoisinera les huit millions d'euros pour le département, qui annonce aussi des mesures renforcées sur les fameux "pack rentrée", ces chèques pour le sport ou la culture. Le département remboursera 50% des licences sportives des collégiens pour cette rentrée. Pour ceux qui choisissent le pack culture, il passera de quinze à trente euros.