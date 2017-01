Conseil Municipal de Laval : Mobilisation des défenseurs du collège Fernand Puech

Une dizaine de membres du collectif Stop Fermeture Puech s'est mobilisée ce lundi soir en s'invitant au conseil municipal de Laval.

Il s'agissait pour ces parents d'élèves, ces enseignants et les défenseurs de cet établissement de se rappeler au bon souvenir des élus. Surtout depuis l'affaire de la note interne de la SNCF qui parlait du gymnase du collège pour accueillir son comité d'entreprise. La délégation n'a pas pris la parole, elle n'a pas eu l'autorisation du maire, mais elle arborait uniquement un badge avec un coeur rouge et cette phrase "Nous aimons le collège Fernand Puech".

Prise de position prochaine du Maire de Laval

François Zocchetto a été interpellé sur la question de ce collège par un élu également parent d'élève de Puech, à savoir l'écologiste Claude Gourvil, qui lui a posé cette simple question "Êtes-vous favorable ou non à la fermeture de ce collège?". Le Maire de Laval a promis de prendre position rapidement mais sur des "critères objectifs." : " Si l'intérêt des enfants, c'est que cet établissement reste ouvert, et bien je me rangerais dans votre rang. J'attends surtout l'avis du Ministère de l'Education Nationale sur ce dossier, et pour l'heure j'ai du mal à savoir ce que pense le Ministère..." L'avenir de ce collège de centre-ville sera une nouvelle fois au coeur d'une réunion et dès demain soir avec la tenue du conseil d'administration de l'établissement.