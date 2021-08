Invitée de France Bleu Nord, la rectrice de l'Académie de Lille précise le protocole sanitaire qui sera mis en place dans les établissements scolaires du Nord et du Pas-de-Calais. La vaccination est recommandée pour les élèves et enseignants.

"On conseille aux élèves de se faire vacciner au plus vite" indique la rectrice de l'Académie de Lille

Encore une rentrée sous le signe du Covid-19 pour les élèves, les enseignants et les personnels des établissements scolaires. Le niveau 2 du protocole sanitaire est activé, c'est-à-dire que les cours vont reprendre en présentiel, dans le respect des gestes barrières et avec le port du masque toujours obligatoire. Invitée de France Bleu Nord, Valérie Cabuil, la rectrice de l'Académie de Lille a précisé les modalités de cette rentrée.

Conseillez-vous aux parents de faire vacciner leurs enfants rapidement ?

Valérie Cabuil : On leur conseille de se faire vacciner au plus vite, avant la rentrée. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Pour ceux qui ne seront pas vaccinés le jour de la rentrée, ils pourront le faire soit dans leur établissement, soit dans des centres de vaccination ou via des équipes mobiles qui pourront se déplacer.

Ces jeunes devront-ils être accompagnés de leurs parents ?

Lorsqu'on est dans le cadre scolaire, le collège ou le lycée s'occupe de tout. En revanche, il faut une autorisation d'un des parents et bien sûr l'accord du jeune.

Est-ce que les enseignants et les personnels des établissements scolaires doivent être vaccinés ?

Ils ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Il ne faut pas de pass sanitaire pour les enseignants, ni pour les élèves.

Il y a quatre niveaux d'alerte dans l'éducation nationale. A quel niveau se situe cette rentrée ?

Nous sommes au niveau 2, ce qui veut dire que les cours sont en présentiel. Nous avons aussi le maintien de toutes les consignes sanitaires : lavage des mains, la désinfection des locaux et surtout la limitation des brassages et l'aération des locaux. Le port du masque reste obligatoire pour les élèves comme pour les personnels (..) Nous travaillons à l'équipement en capteurs de CO2. Cela permettra de vérifier qu'il y a un brassage de l'air suffisant.