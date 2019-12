Conseils de classe impossibles pour les enseignants de première du lycée Aubanel à Avignon

Avignon, France

Ces enseignants mettent en cause la répartition de spécialités désormais sur les emplois du temps de chaque élevé de première. Le lycée Aubanel en propose quatorze en tout, tronc commun obligatoire compris. Ce mardi tous les enseignants des neufs classes de première du lycée Aubanel ont exprimé leur inquiétude quant à la cohésion des équipes pédagogiques et aux difficultés d'avoir de vrais conseils de classe. Selon les choix fait par les élevés de première une classe est très vite éclatée dans différentes spécialités tout au long de l’année. Exemple pour une des classes ici, c’est un total de 48 enseignants différents sur l'année .

Beaucoup d'élèves seraient complément perdus pour trouver un enseignant référént

Aurélia Dessalles, professeur d'anglais et déléguée Snes-FSU : « Nos élèves se sentent perdus, ils le disent, ils ne savent plus qui est le prof référent. Ils ne savent pas vers qui se tourner quand ils sont en difficulté. Ils changent de camarades de classe à quasiment toutes les heures. Et puis nous ne pas pouvoir aller voir le prof de math à propos d’un élève parce qu’on ne sait même pas qui est le professeur de mathématique. On ne sait même pas dans quelle classe est l’élève en question parce qu’il est dans un groupe dans lequel il y a des gamins qui viennent de partout. Et le ministère nous dit que pour l’année prochaine ils auront réformé les conseils de classe. Un élément de plus du côté bricolé, improvisation complète de cette réforme-là ! »

Côté ministère de l’Éducation Nationale le comité de suivi de la réforme du lycée général et technologique devrait faire des propositions d'ici la fin décembre au sujet des conseils de classe.