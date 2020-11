"Content de retrouver mes élèves et mes collègues", confie un professeur d'histoire-géo à Nancy

Quinze jours après la décapitation de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, il aborde cette journée de rentrée avec "un peu d'appréhension et beaucoup de peine". Franck Schwab, président de l'association des professeurs d'histoire et de géographie pour la Lorraine et lui-même enseignant au lycée Loritz de Nancy, était l'invité de France Bleu Lorraine ce lundi matin à l'occasion de notre journée dédiée aux professeurs et à la liberté d'expression.

"On est contents de rentrer car on va retrouver nos élèves et nos collègues après ces 15 jours de vacances très particulières. On a tous eu cet attentat dans la tête. A travers Samuel Paty, c'est tout le monde enseignant qui a été touché et particulièrement les profs d'histoire-géo. On a une matière qui a pour tâche d'expliquer le monde, d'expliquer la France, d'où elle vient."

En plus de la minute de silence à 11h, Franck Schwab entend revenir sur l'attentat avec ses élèves dès ce jour de rentrée.

On est tous meurtris. Il faut en parler entre nous, entre profs, et les élèves sont aussi en attente. On ne va pas attendre la Saint-Glinglin pour en parler !

L'assassinat de Samuel Paty va-t-il modifier d'une manière ou d'une autre sa manière d'enseigner ? "Non. L'école se veut à l'écart du monde pour permettre aux élèves d'acquérir les outils dont ils ont besoin de façon sécurisée. Là, on s'est aperçus qu'on n'est plus à l'écart du monde. Mais nos façons de faire ne vont pas changer. On est là pour éveiller les élèves, stimuler leur intelligence et leur permettre de penser par eux-mêmes. Que l'on fasse de l'histoire-géographie, du français, des maths, de l'anglais, on a tous le même objectif."