Contractuels, profs à la retraite : la rectrice de l'Académie de Limoges dévoile ses pistes face aux absences

Ils étaient une centaine. Une centaine de professeurs n'ont pas pu se rendre en cours ce lundi pour cause de Covid ou autre, d'après le SNUIPP. Une désorganisation dont peut témoigner la Haute-Vienne : "35 classes étaient fermées lundi" explique Pascal Lavergerie, un des responsables de la SNUIPP-FSU. "On peut penser que la situation sanitaire est responsable" souligne-t-il.

Une situation "pas en tension, mais on anticipe"

La rectrice de l'académie de Limoges Carole Drucker-Godard ne veut pas dévoiler de chiffres, expliquant qu'un bulletin hebdomadaire est publié en fin de semaine et que nous en sommes qu'au deuxième jour après la rentrée. Néanmoins, elle se veut rassurante. _"_Nous ne sommes pas dans un mouvement de panique" dit-elle, "la situation n'est pas en tension. Bien sûr, on a des absences mais on a des absences un peu comme toujours à cette période de l'année." Pour autant, elle ne nie pas la réalité. "Evidemment, on peut s'attendre à des absences dans les prochaines semaines" explique calmement la rectrice.

Pour pallier ces non-présences de professeurs, la rectrice, suivant les directives du ministère de l'Education, a lancé des pistes pour recruter des professeurs remplaçants. "Cela peut être des contractuels, _des jeunes qui se destinent à être enseignants, en première année de master MEEF, ou qui ont raté leur concours l'an dernier et qui après entretien avec l'inspecteur d'académie_, _ont prouvé leur qualité à enseigner"souligne-t-elle. "Cela peut être aussi de faire appel à des professeurs retraités"._ Une rétribution est possible, une indemnité en plus de leurs pensions est prévue à titre exceptionnelle.

L'appel aux professeurs retraités décrié

Du côté des syndicats, évidemment, ces pistes dérangent. "Faire appel à des professeurs retraités, en cette période, des gens qui sont âgés...ça pose question" réagit Pascal Lavergie, du SNUIPP. _"_En plus, je ne suis pas sûr que les professeurs retraités veulent revenir" au sein de l'Education Nationale ajoute le syndicaliste. Quant aux contractuels, le responsable SNUIPP explique que "l'an dernier, la DSDEN n'avait pas réussi à recruter de contractuels alternants l'an dernier, je me demande bien quelles personnes vont-ils trouver à recruter..."

Pour le SNUIPP, il manque environ 38 contractuels dans la brigade, "si on considère que la brigade doit être composée de 10% des personnels de l'académie". Un chiffre qui n'est pas atteint. En attendant, la rectrice souligne que "des contacts sont noués" avec des volontaires qui seraient prêts à venir renforcer les remplaçants actuels. Le travail de recrutement est en cours.