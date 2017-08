Contrats aidés : Dans la Manche, le maire de Sartilly-Baie-Bocage menace de ne pas ouvrir l'école à la rentrée

Ce mardi 29 août 2017, une délégation de douze maires manchois a rencontré le préfet de la Manche pour protester contre la diminution des contrats aidés. Le maire de Sartilly menace de reporter la rentrée dans sa commune.

"Nous sommes très inquiets. Dans la Manche, ce sont près 350 emplois aidés sur 550 qui ne seraient pas reconduits et ca pose de réels problèmes dans certaines communes pour les conditions d'accueil des enfants à la rentrée ", a lancé le président de l'association des Maires de France, dans la Manche, Claude Halbecq à l'issue d'une réunion avec le préfet de la Manche, ce mardi 29 août 2017. L'association avait sollicité ce rendez-vous pour faire part du désarroi des élus face à l'annonce de la diminution du nombre de contrats aidés, ces contrats soutenus financièrement par l'Etat qui permettent l'embauche de personnes sans emplois.

Pas de rentrée à Sartilly ?

A Sartilly-Baie-Bocage, près de Granville, le maire menace de ne pas ouvrir l'école le jour de la rentrée. "En l'état actuel des choses, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir les 315 enfants dans de bonnes conditions, avec toute la sécurité nécessaire", affirme le maire Gaëtan Lambert. Nous avons 4 contrats aidés qui sont supprimés et aucune solution technique ou juridique pour l'instant" Il dénonce les délais imposés par l'Etat. "La décision a été annoncé le 10 août pour la rentrée de septembre , alors que nos démarches pour ces contrats aidés remontent au mois de mars !"

C'est un peu facile de prendre de telles décisions à Paris et de dire, débrouillez-vous" , proteste le maire de Ducey-les-Chéris, Denis Laporte. "Nous prenons des engagements envers nos concitoyens et aujourd'hui, l'Etat ne nous permet pas de les respecter, ce n'est pas acceptable", renchérit Claude Halbecq. La délégation d'élus manchois demandnt que l'évolution de ces contrats aidés soit faite dans la concertation et de manière progressive.