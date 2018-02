Plusieurs syndicats d'enseignants appellent les professeurs de collèges et de lycées à faire grève ce mardi. Ils protestent contre les suppressions de postes pour la rentrée prochaine et la réforme du Bac. Un rassemblement est prévu à 14h devant le rectorat à Reims.

Reims, France

Les syndicats sont unis dans leur mouvement : le SNES-FSU, Sud éducation et SNFOLC-FO appellent les professeurs à ne pas faire cours ce mardi. A Reims, ils ont prévu de se rassembler à 14h devant le rectorat, où ils ont demandé à être reçus par la rectrice, avant de se rendre à la sous-préfecture, où ils ont également sollicité un rendez-vous.

Contre les suppressions de postes

La première revendication des professeurs porte sur les suppressions de postes prévues pour la rentrée prochaine : 62 postes en moins dans toute l'académie de Reims. Des suppressions motivée par la baisse démographique, qui serait de 227 élèves en moins. "On retire donc un poste pour 3,4 élèves en moins", constate Christophe Girardin, secrétaire académique du syndicat SNES, qui explique que sur ces 62 postes supprimés, 48 le seront en collège "Ce qui veut dire des classes surchargées. Au lieu de profiter de cette baisse démographique, on va avoir des hausses d'effectif et donc des difficultés à enseigner et à répondre aux parcours individuels des collégiens".

La réforme du Baccalauréat

Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a déjà confirmé que le prochain bac serait composé de cinq épreuves en terminale, plus un grand oral et du contrôle continu. "Pour le ministère, c'est Parcours Sup' qui justifie cette réforme", explique Christophe Girardin "Le gouvernement veut réguler des flux, mais sans augmenter les capacités d'accueil dans les Universités".

Parcours Sup', c'est le système qui remplace APB (Admission Post Bac) et qui permet aux élèves de faire des voeux pour la suite de leurs études. Un système "sélectif et encore plus drastique qui va creuser les inégalités" selon les syndicats. Chaque élève aura dix voeux à formuler, mais chacun des voeux devra être étudier par les professeurs en conseil de classe "On a en moyenne 30 à 35 élèves par classe, donc on va devoir examiner plus de 300 voeux ! Ce sera une vraie usine à gaz, donc soit les voeux ne seront pas étudiés sérieusement, soit on laissera passer des voeux même si ils ne sont pas réalistes", avoue Christophe Girardin. Selon lui le seul objectif c'est "d'empêcher trop d'élèves d'accéder à l'Université, mais ça freinera les poursuites d'étude des plus fragiles".