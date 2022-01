Contre "une éducation au rabais", les enseignants du collège Auguste Delaune à Bobigny cessent le travail

Il n'y a pas eu de rentrée des classes ce lundi matin, pour les 600 élèves du collège Auguste Delaune de Bobigny. A l'heure du début des cours, les enseignants se sont rassemblés devant l'entrée en compagnie de quelques parents. Les cours n'ont pas été assurés de la journée. Cette action, initiée avant les vacances de Noël, avait pour but de dénoncer le manque de moyens humains et financiers dont souffre cet établissement, un problème accentué, aux dires des personnels, par la crise sanitaire.

Deux fois plus de conseils de discipline

Le cadre éducatif s'est délité, constate ainsi le conseiller principal d'éducation, Vincent Figuéréo : "les élèves ont été amenés à rentrer chez eux, parfois plusieurs mois, et ont perdu le cadre qu'on leur pose nous au collège. Donc des petites tensions se créent quand on demande des choses du quotidien, comme remettre un masque ou respecter telle personne". Preuve de ce regain de tension, 17 conseils de discipline ont d'ores et déjà été organisés depuis septembre, contre neuf pour l'ensemble de l'année scolaire 2020-2021. Dans ce contexte, les problèmes de remplacement, récurrents dans le département, se font encore plus cruellement sentir. "Avec l'absence de certains, poursuit Vincent Figuéréo, je me suis retrouvé à gérer les situations les plus graves en premier et à laisser passer tout ce qu'on appelle les micro-violences, les croche-pattes, les petites insultes, les débuts de situations de harcèlement. Tout ça entraîne un climat vraiment délétère".

Un protocole jugé illisible

Julien Marguerie, professeur d'anglais, juge lui les différents protocoles sanitaires édictés par le ministère "illisibles, incompréhensibles". Il regrette que le collège Delaune ne puisse compter sur une infirmière que le matin et raconte avoir dû nettoyer lui-même, avec une collègue, les tables de cantine. Il ajoute : "Le problème des salles, on n'en parle même pas, elles ne sont pas vraiment désinfectées et ce n'est pas par manque de volonté du personnel ! Il n'est tout simplement pas assez nombreux. Aujourd'hui on a deux agents sur neuf, les autres sont touchés par le Covid".

Sa collègue, enseignante en histoire-géographie, Fazia Bensaadi ne décolère pas : "Je trouve ça indécent qu'on ait une éducation au rabais quand on est un élève du 93, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui ! On délaisse ces élèves-là, cela aura un impact à long terme. On ne veut plus laisser passer ça". Le mouvement doit se poursuivre ce mardi. Les personnels du collège Delaune espèrent être rejoints par d'autres établissements de Bobigny et au-delà en Seine-St-Denis, seul moyen, selon eux, d'être entendus par le ministère.