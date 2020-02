Contrôle continu du bac : "Il faut arrêter les sanctions contre les élèves" selon la FCPE de l’Isère

Le président de la FCPE Isère réagit ce jeudi aux épreuves communes de contrôle continu (E3C), contestées par les syndicats enseignants et lycéens. Face à la "violence institutionnelle", il appelle au dialogue pour permettre à tous les lycéens de passer les rattrapages.

Isère, France

Alors que Jean-Michel Blanquer dévoile aujourd’hui l’épreuve du "grand oral", prévue en 2021, Marc Bitzberger demande le respect des jeunes dans l’organisation des E3C : "_Ces épreuves ont été organisées de façon chaotique_, les sujets sont arrivés très tard", juge le responsable de la FCPE Isère. "Les élèves ont vu que rien n’était prêt pour que ça se passe dans de bonnes conditions."

La FCPE dénonce les intimidations contre les élèves qui se sont mobilisés contre ces nouvelles épreuves. "On les menace d’un zéro s’ils ne vont pas aux épreuves, on ne convoque pas tout le monde pour les épreuves de rattrapage", s'emporte Marc Bitzberger. "Certains chefs d’établissements ont fouillé sur les réseaux sociaux pour estimer qui étaient les meneurs des blocages et les empêcher de passer les rattrapages."

Idéalement, il faudrait annuler les épreuves de contrôle continu pour le responsable de la FCPE. "Mais si les épreuves sont maintenues, il faut arrêter les menaces, les sanctions contre les élèves et refaire passer les épreuves de rattrapage à tout le monde", espère-t-il, en appelant au dialogue.