Convention resignée entre le Synchrotron et le Rectorat de Grenoble, pour susciter des vocations scientifiques

Le programme Synchrotron@School va continuer ! La convention entre le rectorat de Grenoble et l'accélérateur de particules le plus puissant du monde vient d'être renouvelée.

ⓘ Publicité

Depuis dix ans maintenant, l'ESRF reçoit chaque année 40 classes venues de toute l'Académie mais aussi de l'étranger : Grèce, Italie, Angleterre, Suisse.

Hélène Insel, Rectrice d'Académie et Francesco Sette, le directeur général, ont renouvelé la convention qui les lie autour du programme Synchrotron@School © Radio France - Véronique Pueyo

Durant une journée, les lycéens participent à des ateliers, sous la conduite d'enseignants et visitent l'équipement grâce auquel chaque année 10 000 scientifiques peuvent mener à bien leurs expériences dans des domaines aussi variés que la santé, la paléontologie, le patrimoine culturel.

Les lycéens ont mené leurs expériences sous le regard attentif du Directeur général du Synchrotron et de la Rectrice © Radio France - Véronique Pueyo

Ce jour-là, c'est le lycée Monge de Chambéry qui est présent. Anaïs, 15 ans, en terminale option maths et physique-chimie, se régale : **"**J'ai toujours voulu faire des sciences, depuis que je suis toute petite. On nous fait plancher sur une expérience amusante, il faut trouver avec quels matériaux on peut concevoir un vêtement pour cycliste. Chaque équipe devra ensuite présenter son travail aux autres."

Hugo, lui, voudrait plus tard travailler dans la physique quantique. "C'est super d'être ici. On est dans le concret, on voit à quoi peut nous servir tout ce que l'on apprend en classe!"

Hélène Insel, la Rectrice d'Académie, est enthousiaste : "C'est formidable de pouvoir mettre un tel équipement à disposition de nos jeunes. Vous le savez, la France veut retrouver sa souveraineté industrielle. On a besoin d'attirer les talents vers les métiers de la science et de la recherche. On veut aussi que les jeunes filles aient envie, elles aussi, de choisir ces carrières."

L'ESRF a été inauguré en 1994. 700 personnes y travaillent en permanence, dont 40 % de scientifiques.