Corbeil : ils ne veulent pas du nom de Serge Dassault pour adresse

Le Conseil d’Administration du lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes vient d’adopter une motion pour demander à la municipalité de renoncer à baptiser une partie de l’actuel boulevard Jean Jaurès "avenue Serge Dassault".

Pour les enseignants, parents d’élèves et élèves représentants au Conseil d’Administration, « cette nouvelle adresse n’est pas compatible avec les valeurs de l’école de la République. »

Le lycée Robert Doisneau -2700 élèves- est situé à la lisière du quartier difficile des Tarterêts. Un quartier déjà au cœur d’une affaire de dons d’argents lors des municipales de 2008 et 2009. Alors, une adresse Serge Dassault, Séverine Bertrand, professeur de sport élue au Conseil d’Administration, ne veut pas en entendre parler : « lors du vote de la motion, quand on a énuméré tout ce à quoi [Serge Dassault] est condamné, tous les délits… Qu’on mette une avenue à son nom le long de notre lycée, c’est choquant. »

Sans règles communes, il n'y a plus de vivre-ensemble

« Serge Dassault représente la corruption, une volonté de ne pas payer ses impôts, de ne pas respecter les règles communes, de vouloir être au-dessus des lois. Avec nos élèves, explique Matthias Tessier, professeur documentaliste, on essaye de faire exactement le contraire, on leur explique à quoi servent les règles communes. Si quelqu’un commence à ne plus respecter ces règles, il n’y a plus de vivre ensemble possible. »

Cynthia et Marisa, élèves en classe de terminale, acquiescent : « Il y a par exemple des futurs élèves qui peuvent ouvrir une entreprise, et là, il ne montre pas du tout l’exemple. Je ne pense pas que ce nom soit adapté à ce que le lycée veut faire ressortir de nous. »

Le Conseil d’administration du lycée réclame d’intervention de la ministre de l’Education nationale pour que la municipalité renonce à cette nouvelle adresse.