Corinne Baffert, membre du syndicat SNES-FSU : " il manque des profs car le métier d'enseignant n'attire plus "

Un collège en Grève à Grenoble car il manque des surveillants, des postes de profs vacants dans plusieurs établissements de l'Isère, Corinne Baffert, membre du syndicat SNES-FSU à Grenoble dénonce une crise de recrutement sans précédent.

"Ils ont monté le camping hier soir. Ça va durer. Ils attendent des réponses et n'en ont toujours pas", constate Corinne Baffert, membre du syndicat SNES-FSU. "Ils", ce sont les enseignants du collège Vercors, qui se mobilisent devant le rectorat de l'académie de Grenoble. En cause, la suppression de trois postes de surveillants qui "oblige à travailler avec un surveillant pour 400 élèves", selon Corinne Baffert, suppression à la suite de laquelle le personnel enseignant de l'établissement a entamé une grève. Ainsi, au collège Vercors "la rentrée n'a pas eu lieu".

Une véritable "crise du recrutement"

Selon Corinne Baffert, la raison de la suppression des surveillants du collège Vercors est simple : "il s'agit de la fin brutale des contrats aidés en juillet dernier." Mais les surveillants ne sont pas les seuls postes touchés par des difficultés. Les professeurs, notamment de mathématiques, viennent eux aussi à manquer dans certains établissements. "Ça s'appelle une crise du recrutement ", déclare la membre du syndicat SNES-FSU, "nous n'avons pas assez de profs de maths formés et donc on ne les retrouve pas sur le territoire." Un manque que Corinne Baffert impute à deux facteurs, les conditions de travail et la rémunération. "Faire 5 ans d'études et commencer à 1,1 SMIC ça ne fait rêver personne", explique-t-elle.

Des plaintes entendues, mais peu de solutions

Les problèmes de personnel dans l'enseignement ne sont bien sûr pas une nouveauté. "Ça fait un moment qu'on alerte", rappelle Corinne Baffert. Après leur mobilisation le 12 septembre dernier, les enseignants grenoblois avaient d'ailleurs été reçus par le rectorat : "Nous avons été reçus en audience le 12 et l'une des phrases emblématiques de l'entretien a été «quand il n'y a plus de profs, il n'y a plus de profs»", relate l'enseignante membre du SNES-FSU, qui explique avoir reçu pour consigne "d'aller recruter auprès de pole emploi". Insatisfaits par ces échanges, les enseignants ont donc décidé de poursuivre leur mobilisation. "Nous appelons à l'action pour le 21 septembre", indique Corinne Baffert, qui déclare vouloir "un monde meilleur pour nos élèves."