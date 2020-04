Coronavirus - Entreprises au ralenti et examens incertains pour les apprentis en Limousin

Entreprises fermées, secteurs à l'arrêt ou au ralenti, cours théoriques à distance, etc... Le confinement lié à l'épidémie de Covid-19 est un casse-tête pour la voie de l'apprentissage, qui accueille environ 4000 jeunes chaque année dans les trois départements limousins.

Les apprentis du bâtiment sont parmi les plus impactés

La situation est particulièrement difficile dans certaines branches où les apprentis ne peuvent plus être accueillis en entreprise en ce moment, donc ne peuvent plus être formés sur les aspects pratiques. C'est notamment le cas dans les métiers du bâtiment.

"Certains apprentis ont repris le travail, mais d'autres ont arrêté, ça change de jour en jour en fonction de la situation de chaque entreprise" constate David Audureau, responsable du Centre de Formation des Apprentis bâtiment du Moulin Rabaud à Limoges.

Et ce qui ne pose pas trop de problème pour l'aspect théorique, avec des cours à distance, est évidemment bien différent pour l'aspect pratique. Il faudra donc peut-être du rattrapage. "Au cas par cas, nous solliciterons les entreprises pour faire revenir les jeunes afin d'acquérir les compétences nécessaires dans les domaines pratiques" précise David Audureau. Pour certains apprentis, la fin de la formation sera donc peut-être décalée.

Report de l'examen ou contrôle continu ? On ne sait pas...

L'autre sujet d'incertitude, qui concerne tous les apprentis en 2ème année, ce sont les examens : comment vont-ils se dérouler ? Il n'y a pour l'instant aucune information.

Du coup, incertitude rime avec inquiétude, même pour les jeunes qui travaillent en ce moment dans leur entreprise. "Oui, beaucoup d'inquiétude !" témoigne Mélanie, 23 ans, en apprentissage chez un pâtissier de Bujaleuf en Haute-Vienne. "On est censés avoir les sujets de nos examens fin mai mais, vu qu'on ne sait pas comment ça va se passer, on est un peu perdus. On ne sait pas si l'examen est reporté ou s'il est validé sur notation annuelle comme pour cela a été annoncé pour le bac, donc on est tous stressés..." Mais malgré le stress, Mélanie garde le sourire : "ça fait du bien d'aller en entreprise, de continuer à travailler et de penser à autre chose quand on est au travail".

Pour la filière apprentissage, le flou va même bien plus loin. A la rentrée, toutes les entreprises frappées par la crise seront-elles capables d'accueillir des apprentis ?Question sans réponse.