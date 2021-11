Coronavirus : 14 classes fermées en Creuse, le SNUipp-FSU s'interroge

Ce mardi 30 novembre, quatorze classes sont fermées en Creuse à cause de l'épidémie de coronavirus. Une seule école est entièrement fermée, celle de La Saunière, qui compte trois classes de primaire.

Jusqu'à présent, en primaire, une classe était fermée dès qu'un seul élève était contaminé. Depuis lundi 29 novembre, le protocole sanitaire a changé. La classe ne ferme plus automatiquement : les élèves sont tous dépistés, et seuls les positifs doivent rester chez eux. Les établissements ont une semaine pour appliquer ces nouvelles règles.

Le SNUipp-FSU 23 s'interroge sur cette évolution : "l'épidémie flambe, et le ministère allège le protocole !" Le syndicat enseignant "condamne ces mesures dangereuses et irraisonnables qui vont conduire à exposer les personnels, les élèves et leur famille, favoriser la propagation du virus et ainsi avoir des effets à l’encontre de ceux escomptés."

Le détail des fermetures de classe en Creuse