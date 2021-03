148 établissements scolaires et 3.256 classes sont fermés en France à cause de l'épidémie de Covid-19, indiquent les derniers chiffres diffusés ce vendredi par le ministère de l'Education nationale. Des chiffres en nette hausse.

Coronavirus : 148 établissements scolaires et 3.256 classes fermés, des chiffres en nette hausse

Les chiffres diffusés ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale confirment la tendance observée ces dernières semaines. Le nombre de cas positifs chez les élèves et les enseignants se multiplient. Sur les sept derniers jours, 21.183 élèves ont été testés positifs au Covid-19, ce qui représente 0,17% du total des élèves. Parmi les personnels, 2.515 ont été testés positifs sur la semaine, soit 0,22%. Des chiffres probablement sous-estimés car basés sur du déclaratif. 148 établissements scolaires et 3.256 classes sont actuellement fermés. Le gouvernement a promis jeudi un nouveau protocole sanitaire renforcé, sans davantage de précisions.

Les académies de Créteil, Aix-Marseille et Toulouse plus touchées

Dans le détail, 116 écoles, 22 collèges et 10 lycées ont renvoyé les élèves à la maison. Cela représente 0,24% des 61.500 structures que compte le pays mais le nombre de fermetures croît de semaine en semaine. 80 établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) étaient fermés il y a une semaine, 30 il y a deux semaines.

C'est l'académie de Créteil qui compte le plus d'établissements fermés, 17. C'est aussi dans cette académie francilienne que l'on recense le plus de classes fermées : 536 rapporte franceinfo. Les académies d'Aix-Marseille et de Toulouse suivent avec 13 structures fermées en lien avec le Covid.



0,6% des classes fermées en France

Dans les établissements qui restent ouverts, 3.256 classes sont fermées en raison du Covid-19 sur les 528.400 classes que compte la France, soit 0,6%. Ce nombre est en hausse par rapport aux 2.018 classes fermées il y a une semaine, et aux 833 classes fermées il y a deux semaines.

Pour la première fois, le ministère a également communiqué sur la campagne de tests salivaires. 200.404 tests ont été réalisés sur des élèves et des personnels du lundi 15 au lundi 22 mars, pour un taux de positivité de 0,49%, indique le communiqué.

Lors du point presse hebdomadaire consacré à l'épidémie jeudi, le ministre de la Santé Olivier Véran a répété que les écoles ne seraient fermées qu'en dernier recours. Mais face à la propagation de l'épidémie, les syndicats s'alarment d'une situation de plus en plus tendue dans de nombreux endroits et chez les médecins ou les politiques, des voix s'élèvent pour demander une fermeture. La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a par exemple proposé d'"avancer" les vacances d'avril.

L'association Régions de France a par ailleurs réclamé vendredi que les agents des établissements scolaires soient vaccinés au même titre que les enseignants à partir de la mi ou la fin avril, échéance évoquée par Emmanuel Macron lundi.