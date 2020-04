Coronavirus : #1dessinpour1soignant, l'initiative de cette enseignante de Haute-Savoie fait le tour du web

Elle ne pensait pas que cette idée serait autant suivie ! Marjorie Hegelbacher, une enseignante d'Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie, a lancé une initiative qui fait le tour de la France : proposer aux enfants de faire des dessins afin de remercier les soignants qui luttent contre l'épidémie de coronavirus.

Cette enseignante en CM1-CM2 à l'école élémentaire "Sur les bois" a lancé cette idée, avec ses collègues pour réconforter les soignants : "l'idée de départ c'était 'un rayon de soleil pour un soignant', c'est juste un petit instant de bonheur dans une journée compliquée" explique-t-elle.

"C'est vraiment un projet qui fédère les enseignants, les parents, les enfants"

Et l'idée a pris, grâce, notamment, à une une autre maîtresse, qui officie elle dans les Pyrénées-Atlantiques, Laetitia Vautrin lance le défi sur Twitter. Et ça marche !

En une semaine, sur Twitter, le hashtag #1dessinpour1soignant a déjà été vu près de 95.000 fois ! Devant le succès de cette initiative, elle n'en revient pas "ça surprend toujours, mais c'est une belle surprise. Les enfants sont très très motivés pour faire des beaux dessins. Les gens comprennent l'enjeu, il y a vraiment des très très beaux dessins. Les hôpitaux commencent à repartager les dessins des enfants, on a des réponses d'infirmières. C'est vraiment un projet qui fédère les enseignants, les parents, les enfants" se réjouit Marjorie Hegelbacher. Depuis son lancement, plus de mille dessins ont été partagés sur Facebook, Twitter et Instagram.

Un rayon de soleil dans la journée

"Les enfants ont tout à fait conscience des efforts des personnes qui travaillent, ça a une valeur affective très importante" explique Marjorie Hegelbacher, "maintenant, il y a des collèges qui reprennent l'idée donc les dessins sont plus aboutis, mais j'ai en tête des dessins avec des héroïnes sans cape, qui sont des infirmières, beaucoup de cœurs, de 'on vous aime'. Le plus important c'est que beaucoup de gens puissent les voir. un petit rayon de soleil et de douceur dans la journée, ça fait pas de mal" conclut-elle dans un sourire.

Quelques exemples de dessins partagés par des classes et des enfants