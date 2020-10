Covid-19 : seuls 21% des parents ont été angoissés par la rentrée scolaire, selon une étude de la FCPE du Nord

"On ne s'y attendait pas", avoue Jean-Yves Guéant, président de la FCPE du Nord, invité de France Bleu Nord mercredi 7 octobre. La fédération des conseils de parents d'élèves a réalisé une étude pour savoir comment les parents avaient vécu cette rentrée scolaire marquée par la crise sanitaire. Et les résultats sont pour le moins surprenants : seul un parent sur cinq (21%) s'est dit angoissé par la rentrée. "C'est vrai qu'avec tout ce qu'on entendait, on pensait que les parents étaient vraiment inquiets. Donc oui, on a été très surpris par rapport aux retours du terrain", explique le président de la FCPE du Nord.

Selon cette étude, 19% des parents interrogés (1 658 réponses ont été recueillies) se sont même dit sereins, alors que 60% d'entre eux affirment être vigilants. "Ça prouve que les parents veulent que les écoles fonctionnent", continue Jean-Yves Guéant. "Au bout de trois cas de covid, ils sont pour qu'on puisse réfléchir à la fermeture. C'est plutôt rassurant pour les familles".

Une communication floue du ministère de l'Education nationale

Autre preuve que les parents préfèrent voir leurs enfants à l'école : l'étude conclut que 79% d'entre eux ont trouvé que la pratique de l'école à la maison était peu satisfaisante. "Ce qui n'est pas fait et ce qu'on demande, ce sont des documents préventifs, en cas de fermeture de classe, sur l'école à la maison, pour savoir comment ça va être mis en place, pour être réactif", réclame le président de la FCPE du Nord. Selon Jean-Yves Guéant, le directeur académique s'est engagé à sensibiliser les directeurs d'établissements sur un tel protocole. "C'est une bonne chose pour rassurer les familles", explique-t-il.

Sur la question de la communication liée au protocole sanitaire, les parents d'élèves interrogés ont donné une note moyenne de 5,06 sur 10 pour le ministère de l'Education nationale. "C'est complètement ce qu'on avait ressenti", affirme Jean-Yves Guéant. "Le ministre a très clairement fait une erreur de communication en annonçant le protocole sanitaire fin août, deux jours avant la rentrée. Les parents d'élèves font confiance aux directeurs d'écoles et aux responsables dans les établissements scolaires, mais beaucoup moins aux annonces du ministre de l'Education."

Un budget de moins de 50 euros par mois pour les masques

Sur ce protocole sanitaire, et notamment la non obligation de porter le masque à l'école, les parents interrogés se répartissent équitablement entre le "d'accord", "plutôt d'accord" et "pas d'accord". Pour Jean-Yves Guéant, cela montre que les parents sont "indécis". "Ça prouve bien que nous, on ne pouvait pas prendre une position sur le port du masque à l'école. C'est pour ça qu'il faut laisser le choix aux familles sur ce port du masque."

Le budget de ces masques pour les familles, en revanche, est moins élevé qu'attendu. Il est pour une majorité de parents d'élèves (64%) de moins de 50 euros par mois. Le président de la FCPE du Nord veut cependant nuancer ce résultat. "Nous demandons une extrême vigilance pour les familles très précaires, afin que les chefs d'établissement surveillent bien et essaient de rester le plus discret possible pour aider ces familles dans le besoin."

Les résultats de cette étude de la FCPE du Nord devraient servir de support à la fédération pour discuter avec les élus locaux, et faire valoir certaines nouvelles mesures sanitaires.