Coronavirus : 6.000 masques transparents pour les personnels de la petite enfance en Moselle

Près de 6.000 masques transparents sont distribués en ce moment aux professionnels de la petite enfance de Moselle, dans 230 structures publiques ou privées : crèches, micro-crèches et maisons d'assistants maternels. L'opération est financée par la Caisse nationale d'allocations familiales.

C'est une initiative exceptionnelle de la CAF, la Caisse nationale d'allocations familiales, qui a décidé d'acheter 500.000 masques transparents à l'échelle du pays, pour que les tout-petits puissent voir les expressions du visage des personnes qui les gardent. 6.000 sont distribués actuellement en Moselle.

Bénéfiques pour le développement des petits

Ce sont des masques blancs, qui enserrent le nez et le menton, et qui comportent au milieu une visière en plastique transparent. Ils ont été fabriqués en France, par les Esat (Etablissements et services d'aide par le travail, qui emploient des personnes handicapées) gérés par l'APF, l'Association des Paralysés de France, pionnière dans la création de ces masques "inclusifs" pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Cathy, l'une des éducatrices pour jeunes enfants de la crèche de l'Amphithéâtre, à Metz, peut utiliser les siens depuis ce lundi. "Cela nous permet de bien exprimer nos émotions", surtout lors des activités ludiques, où les enfants découvrent le langage. Même sentiment pour Charline, sa collègue : "On a eu un très bon retour, dès le premier matin, des parents : ils sont ravis de voir nos visages, certains même le découvrent !"

Ceux qui sont arrivés en septembre ne nous avaient jamais vus sans nos masques

Charline est l'une des éducatrices pour jeunes enfants de la crèche de l'Amphithéâtre, à Metz © Radio France - Julie Seniura

Un geste exceptionnel de la Caf

"Ce n'est pas la vocation de la Caf de fournir des masques pendant cette crise sanitaire, explique Laurent Ponté, son directeur en Moselle. Mais le conseil d'administration a considéré que ceux-ci étaient très importants, dans le cadre du développement de l'enfant".

Ces masques sont lavables en machine, à 60°, de préférence dans un filet pour éviter les rayures sur la visière. Ils sont réutilisables une vingtaine de fois. Mais après ? Isabelle Lux, l'adjointe au maire de Metz en charge de la petite enfance, y réfléchit : "C'est notre rêve ! Mais ils coûtent cher : presque 10 euros le masque. On va prendre du recul, voir comment ça se passe. Est-ce que tous les personnels de la petite enfance en auront ? Ce sera peut-être uniquement pour les tout-petits, notamment lors des périodes d'adaptation".

Chaque personnel de la petite enfance de Moselle a reçu, ou va recevoir ces prochains jours, trois masques transparents. Au total, plus de 230 structures d'accueil mosellanes vont en bénéficier.