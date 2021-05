Coronavirus : 6 classes fermées en Mayenne depuis la rentrée scolaire lundi dernier

Alors que les élèves des maternelles et des primaires ont repris le chemin de l'école lundi 26 avril, avec pour les établissements, un nouveau protocole imposant la fermeture des classes dès la constatation d'un cas de coronavirus, l'Académie de Nantes constate la fermeture de 40 classes dans la région dont 6 en Mayenne.

40 classes fermées sur 16.000 en Pays de la Loire soit 0,25%

C'est dans le Maine-et-Loire qu'il y a eu le plus de fermetures lors de cette première semaine d'école (16). En revanche, aucune classe n'a été fermée en Vendée. 44 élèves ont été diagnostiqués positifs au coronavirus sur près de 400.000 soit 0,01% des effectifs.

Après les écoliers cette semaine, ce lundi 3 mai, ce sera au tour des collégiens et lycéens de retrouver le chemin de leur établissement scolaire. Les lycéens seront en demi-jauge, avec une alternance de classes en présentiel et distanciel. Pour les collèges, la rentrée s'effectuera en présentiel en demi-jauge, sauf pour les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par l'épidémie de Covid-19.