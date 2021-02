Coronavirus : 60% des étudiants de trois grandes écoles de Rennes en détresse psychologique

Six étudiants sur dix de 3 grandes écoles rennaises présentaient des signes de détresse psychologique à l'issue du second confinement. Plus d'un sur 2 a souffert de solitude. C'est ce qui ressort d'une enquête menée auprès de 784 étudiants de l'EHESP (l'Ecole des hautes études en santé publique), de Rennes School of Business et de Sciences Po dans le cadre d'une enquête épidémiologique sur les facteurs de risque et les comportements des étudiants de Rennes face à l'épidémie du Covid-19 (Etude COVER). Cette étude a été réalisée par un groupe de chercheurs de l'EHESP, de l'Institut Pasteur et de Santé Publique France.

Les femmes plus à risque

Les femmes étaient plus à risque que les hommes de présenter une détresse psychologique et des symptômes d'anxiété. Ce risque augmenterait également chez les étudiants présentant des difficultés financières, bénéficiant d'un faible soutien social ou se déclarant en mauvaise santé. "Ces résultats invitent à réestimer les risques et les bénéfices des mesures impactant la vie des étudiants" estiment les chercheurs cités par l'AFP. "_Sans remettre en cause le bien fondé de la lutte contre la propagation viral_e", les chercheurs prônent "une stratégie de prévention des risques psychologiques, en particulier dans la population étudiante, comme la mise en place de plate-formes d'écoutes ou de soutien entre pairs".