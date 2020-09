Coronavirus : 64 classes fermées en Haute-Garonne selon la FCPE, "invivable pour les parents"

64 classes sont en ce moment fermées en Haute-Garonne à cause du Covid-19, enseignement primaire et secondaire confondus. Une situation qui alerte le président de la FCPE 31 sur France Bleu Occitanie. Il s'inquiète pour les parents concernés par ces fermetures.

Dans le détail, on compte 27 classes fermées à l'école primaire en Haute-Garonne, 16 au collège et 21 au lycée. Des écoles parfois durement touchées, comme l'école élémentaire Marie et Pierre Curie à Toulouse avec neuf classes fermées rien qu'à elle-seule. Et la FCPE de Haute-Garonne dénonce justement des situations ubuesques, qui mettent parfois les parents d'élèves en grande difficulté.

Aké-Hervé Adjoualé, le président de la FCPE en Haute-Garonne était notre invité ce mercredi matin sur France Bleu Occitanie. "Dimanche, un des nos adhérents a reçu par chance une circulaire disant qu'il y avait un cas Covid dans son école et qu'il devait garder son enfant" affirme t-il. "L'information n'est pas suffisante, il faut que ça s'améliore".

Une demande d'accompagnement

Les parents d'élèves demandent désormais un meilleur accompagnement de leurs enfants dans leurs activités, y compris lorsqu'ils sont placés à l'isolement chez eux. "Concrètement, j'ai une famille de quatre enfants, dont un à l'école primaire et l'autre au collège" raconte Aké-Hervé Adjoualé. "On isole celui qui est à l'école primaire mais pas celui qui est au collège", ce qui n'est absolument pas logique selon le président de la FCPE.

La FCPE demande si possible un congé pour les parents concernés par ces classes fermées afin de faire l'école à la maison. Même si là-encore, il n'y a aucune visibilité sur le nombre de jours durant lesquels la classe reste bloquée. "Les enfants ont déjà été traumatisés par le confinement et on leur redemande de revivre la même situation" déplore Aké-Hervé Adjoualé.

La question du port du masque

Le président de la FCPE rapporte aussi le cas d'un internat du département où les enfants sont obligés de porter le masque toute la journée, sauf au réfectoire, mais aussi la nuit y compris au lit. "Certains enfants ne veulent plus aller à l'internat". La situation inquiète en tout cas les parents. Et les cas problématiques sont nombreux dans le département selon la FCPE, qui estime avoir eu beaucoup de remontées depuis la le début de cette nouvelle rentrée scolaire.