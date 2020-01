Coronavirus : 77 étudiants de l'UTBM privés de séjour en Chine

C'est l'une des conséquences du coronavirus. 77 étudiants de l’UTBM qui devaient partir en Chine à la mi-février pour effectuer leur stage en entreprise, notamment à Shanghai, ne partiront finalement pas. La direction de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard affirme qu'elle a décidé d'appliquer les recommandations du Ministère des Affaires étrangères. L'épidémie de pneumonie virale a déjà fait plus de 100 morts en Chine.

"Aucun départ en semestre d’études dans un établissement universitaire chinois, aucun départ en stage dans une entreprise implantée en Chine, ni aucune mission en Chine n’est autorisé", indique l'UTBM dans un communiqué publié sur son site internet. Les services de l'Université sont en train de chercher des solutions d'accueil dans des entreprises françaises, européennes ou américaines pour les étudiants concernés.

