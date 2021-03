Coronavirus : 8.600 élèves de l'académie d'Aix-Marseille vont passer le test salivaire la semaine prochaine

Votre enfant va peut-être cracher dans un petit récipient avant d'entrer en classe ce lundi pour la rentrée des vacances d'hiver. Les tests salivaires pour lutter contre la propagation du virus débutent la semaine prochaine. Dans l'académie d'Aix-Marseille, on espère tester 8.600 élèves la première semaine et le double la deuxième. Dans le Var, cela concernera 3.000 élèves la première semaine.

À ce jour, six écoles sont concernées dans les Bouches-du-Rhône, une vingtaine dans le Var, deux dans les Hautes-Alpes et deux dans les Alpes-Haute-de-Provence. À terme, le but est de tester "toute l'école" explique le recteur d'académie d'Aix-Marseille "sinon ça ne servirait pas à grand chose". Les parents des élèves concernés vont être informés.

Ils doivent obligatoirement donner leur autorisation pour que leur(s) enfant(s) puisse être testés. Et pour que le résultat soit fiable, les enfants ne devront pas avoir mangé et bu une demi-heure avant de faire le test. Ce sont des personnels soignants en lien avec des laboratoires qui vont effectuer les tests.

Si des cas positifs sont révélés, les écoles devront appliquer le protocole qui existe depuis plusieurs mois : quand il y a trois cas la classe ferme.