Coronavirus : 934 classes et 105 établissements scolaires fermés en raison de cas positifs

Alors que les vacances de février débutent ce week-end pour la zone A, le ministère de l'Education nationale publie ce vendredi un point d'étape de la situation épidémique. Selon les chiffres, arrêtés jeudi à 13h, il y a actuellement 934 classes (sur 528.400) et 105 structures scolaires (sur 61.500 écoles, collèges et lycées) fermées en raison de cas de coronavirus. Dans le détail, ce sont 83 écoles, 16 collèges et 6 lycées qui sont fermés. Ces chiffres sont en hausse par rapport à la semaine dernière, on recensait alors 444 classes et 96 établissements fermés.

Sur les sept derniers jours, 12.500 cas de Covid-19 ont été détectés chez des élèves, 1.808 cas chez des personnels, indique également le ministère.

C'est l'académie de Grenoble qui est la plus touchée par les fermetures d'écoles, de collèges ou de lycées avec un total de 10 fermetures, devant l'académie de Toulouse qui recense 9 fermetures, et les académies de Clermont-Ferrand et de Montpellier qui recensent chacune 8 établissements fermés.

Concernant les classes fermées, c'est l'académie de Créteil qui en recense le plus avec 119 classes concernées. Suivent l'académie de Versailles avec 77 fermetures et l'académie de Toulouse avec 73 classes fermées.

Tests salivaires dans les écoles

Lors du point presse hebdomadaire du gouvernement sur la situation sanitaire qui s'est tenu jeudi, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé que les "actions collectives de dépistage" allaient se multiplier dans les établissements scolaires et les université. Au retour des vacances scolaires, l'objectif sera de déployer des tests salivaires, moins invasifs que les tests nasopharyngés.

Le gouvernement attend "sous 10 jours" un avis positif de la Haute autorité de santé qui permettra de mettre en oeuvre cette nouvelle technique de dépistage. "Seule la technique de prélèvement change dans ce cas-là", a poursuivi M. Véran, en soulignant que le test est moins désagréable à réaliser, notamment pour les enfants : il suffit de cracher de la salive et on évite "l'écouvillon dans le nez". "En revanche, l'examen se poursuit ensuite en laboratoire de la même manière que pour les tests que vous connaissez", a-t-il ajouté. Il a toutefois écarté l'utilisation dans les écoles des tests salivaires rapides, qui donnent un résultat en 40 minutes.