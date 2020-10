Coronavirus à Bordeaux : l'université a déjà mis en place les jauges diminuées de moitié

A partir de ce mardi matin, les universités des villes en alerte renforcée et maximale au Covid doivent limiter de moitié les accès aux amphis et mettre en place des cours à distance. Une mesure que les 2 universités de Bordeaux ont déjà anticipé depuis la rentrée.

A compter de ce mardi matin, toutes les universités des villes en alerte renforcée ou maximale au coronavirus, doivent diminuer de moitié leur capacité d'accueil dans les amphis, en mettant en place des programme de cours par visioconférences. Une mesure que certaines facs, comme celles de Bordeaux, avaient déjà anticipé depuis la rentrée.

Masque obligatoire et cours en visio une semaine sur 2

Depuis la rentrée de septembre, les 2 universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne avaient décidé d'anticiper des mesures de distance sociale dans les amphis. Ainsi, la totalité des amphis n'étaient déjà plus accessible que par moitié, la jauge ayant même était abaissée à 30% de places assises pour l'université de Bordeaux Montaigne. Les autres étudiants sont à tour de rôle, invités à rester chez eux pour suivre le cours via une visioconférence avec possibilité de poser des questions par un système de chat.

Par ailleurs, le masque y était déjà obligatoire, et les soirées étudiantes déjà interdites sur décision de la préfecture depuis le 14 septembre. Si certains campus comme celui de Paris, vont devoir se réorganiser complètement, celui de Bordeaux, lui ne changera rien au système mis en place depuis la rentrée.

Une année très compliquée

Beaucoup de jeunes étudiants bordelais avouent néanmoins avoir du mal à s'organiser. "Moi je me trompe encore de groupe toutes les semaines" reconnaît Magalie, étudiante en 3ème année de psychologie à Bordeaux. "Du coup dans ces cas là, je reste quand même en amphi même si je n'ai pas le droit, personne ne me dit rien!". Autre difficulté pour de nombreux étudiants, la connexion à Internet, de mauvaise qualité pour certains, qui les empêche donc de suivre correctement ces visioconférences. L'isolement des jeunes est aussi pour beaucoup une difficulté supplémentaire à gérer. "Déjà qu'à la fac tu es lâché tout seul, là il y a encore moins de cadre et c'est encore plus dur de ne pas couler" avoue Stéphane, étudiant en 2ème année de pharmacie. Pour leur venir en aide, l'université de Bordeaux et celle de Bordeaux Montaigne ont mis en place des supports d'accompagnement pédagogiques. "Mais ceux qui s'en sortiront cette année sont ceux qui auront réussi à s'organiser!" résume Maxime.