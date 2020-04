Coronavirus : à Laval, 40 ordinateurs prêtés à des élèves en décrochage scolaire

C'est une des tristes réalités du confinement général pour nos enfants : le décrochage scolaire. Un peu plus de 5% des élèves ont perdu le contact avec les professeurs et l'école expliquait récemment le ministre de l'Éducation national Jean-Michel Blanquer. Les élèves de familles monoparentales ou nombreuses ont du mal à mal suivre "l'école à distance" faute de moyens techniques suffisants.

Ce mardi à Laval, la banque du Crédit Mutuel et l'inspection académique vont prêter une quarantaine d'ordinateurs à des familles en difficultés. Ces dernières ont des profils sociaux différents. "On voit souvent des enfants issus de familles monoparentales, qui sont un peu éloignées de ce type d'outil. On s'est rendu compte que, même s'ils ont des adresses mails, les enfants n'ont pas forcément un ordinateur à disposition" constate Yan Kiessling, coordinateur du réseau d'éducation prioritaire dans le quartier Saint-Nicolas de Laval. "Concernant les familles nombreuses, quand il y a des fratries de cinq ou six enfants c'est plus compliqué d'avoir accès à ces outils-là" termine l'enseignant.

18 collégiens vont pouvoir bénéficier de matériel pour suivre leurs cours en ces temps de confinement, même si c'est encore les vacances. "En Mayenne le nombre d'élèves perdus de vue s'évalue entre 1 et 2%" explique Laurent Drault, adjoint au directeur académique. C'est donc en dessous de la moyenne nationale, mais quand même. "Il est absolument nécessaire que l'élève soit équipé. Et s'il ne l'est pas depuis le 17 mars [le 17 mars, ndlr] les enseignants sont aussi en lien avec leurs élèves par le biais du téléphone ou du courriel" ajoute Laurent Drault.

Un numéro national d'écoute pour les élèves en décrochage ou leurs parents est disponible du lundi au vendredi : 0 800 12 25 00.