Coronavirus à Mont-de-Marsan : des étudiants en BTS commerce au soutien des commerçants

70 élèves de la filière BTS Commerce et Marketing du lycée Despiau de Mont de Marsan se sont lancés dans un projet à la fois scolaire et solidaire. Il font vivre dans les Landes la plateforme sauvetoncommerce.fr qui aide les commerçants à avoir de la trésorerie pendant ce confinement.

Comment allier l’apprentissage du programme scolaire à distance et la solidarité. Les élèves en BTS Commerce et Marketing du Lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan ont trouvé un projet sous l'impulsion de leurs professeurs. Depuis plusieurs jours, les 70 élèves de cette filière font vivre dans les Landes la plateforme sauvetoncommerce.fr.

Le principe de cette plateforme, c’est d’acheter des bons d’achats dans des commerces aujourd'hui, pour que les chefs d'entreprise puissent bénéficier tout de suite de trésorerie. Ces bons d'achats seront utilisables une fois le confinement terminé.

Les 70 élèves de BTS sont donc en train de faire connaitre ce dispositif aux commerçants landais, d'abord en ayant contacté les entreprises qui les accueillaient durant leur parcours scolaire. Ce projet permet aux étudiants de continuer leur programme et de se sentir utile : "la clé quand on est en enseignement à distance, c'est la notion de motivation. Si on veut garder les étudiants, on va être obligé de proposer des activités différentes", explique Eric Ballester , professeur en BTS au lycée Despiau de Mont-de-Marsan.

"A travers ce projet sauvetoncommerce.fr, on va valider des compétences, atteindre des objectifs avec du concret", poursuit le professeur qui veut faire passer un message à ses élèves : "valider des compétences c'est une chose, mais après, il y a aussi le comportement de citoyen. On voit l'extraordinaire travail des soignants, et on a dit aux élèves, est ce que vous croyez pas que nous, on pourrait pas faire quelque chose avec nos compétences en commerce et marketing. Pouvoir apporter notre pierre à l'édifice au niveau de ce mouvement de solidarité".

Les 70 élèves de BTS Commerce et Marketing du Lycée Charles Despiau de Mont de Marsan ont déjà approché 150 commerces landais pour les convaincre de s’inscrire sur cette plateforme. "Les étudiants ont tous compris que maintenant il faisait presque plus pour eux et pour les autres que pour le diplôme", conclu Eric Ballester.