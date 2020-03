Coronavirus : à trois mois du bac, le stress des lycéen.ne.s corses

Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit qu'il donnerait des précisions d'ici une dizaine de jours sur les modalités et le calendrier du baccalauréat 2020. En attendant, durant le confinement, difficile pour les élèves d'y voir clair et de savoir s'ils auront suffisamment avancé sur le programme.

Beaucoup d'interrogations donc en attendant et des inquiétudes pour Chloé qui est élève de Terminale à Bastia : "c'est une année particulière c'est sûr, mais ça va aller, le lycée a mis en place des moyens avec internet (leia, pronote et autres plate-formes d'audioconférence) pour continuer à suivre les cours", ajoute la jeune fille, "_après on ne sait pas dans quelles conditions on va passer ce bac_, c'est quand même un gros point d'interrogation", s'inquiète Chloé. "On essaie de faire comme on fait depuis le début de l'année, mais ce n'est pas facile, surtout à la maison", confie la lycéenne qui voudrait bien que l'examen soit reporté.

Destabilisée par la situation

Un souhait partagé par Maud, elle aussi, élève de Terminale à Bastia : « le contrôle continu, c'est pas forcément la meilleure chose puisqu'on a pas eu toutes les notes qu'on aurait dû avoir ; j'aimerais bien que le bac soit reporté en septembre», s'émeut la lycéenne, « moi je n'ai pas de concours prévu avant septembre et je suis inscrite sur ParcourSup, mais on est dans le flou, tous. _Les profs essaient de nous rassurer, mais ils ne peuvent pas trop s'avancer non plus, vu qu'ils n'ont jamais connu ça_, c'est stressant, perturbant. Je suis déstabilisée par la situation», termine Maud.

Par ailleurs, les ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur ont décidé conjointement que les examens et concours d'accès à certaines formations, notamment les grandes écoles et les classes préparatoires, seront remplacés ou au mieux reportés à la fin mai.