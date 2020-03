Coronavirus : un accès gratuit aux ressources numériques de la médiathèque de Maromme pendant le confinement

Des cours de langues , de code de la route, arts et musique, sport et bien-être, développement personnel, vie professionnelle mais aussi un accès à des journaux et des magazines, de la musique en illimitée : la ville de Maromme, près de Rouen, ouvre gratuitement au public les ressources numériques de sa médiathèque. Via le site internet lireamaromme.fr en se connectant avec l'identifiant "ressources numeriques" et le mot de passe "sequoia", on accède à tous les services de la médiathèque.

Pour garder le moral

Le maire de Maromme, David Lamiray, explique ce lundi sur France Bleu Normandie : "J'ai vite pris conscience qu'après la gestion de l'urgence, il fallait aider les habitants à garder le moral et leur proposer de quoi s'occuper pendant le confinement." A Maromme, d'autres initiatives solidaires seront lancées dans les jours qui viennent. Cours de sport en ligne, de jardinage, de cuisine, lectures de contes par les bibliothécaires, etc. "Toutes les idées sont bonnes à prendre et on doit faire preuve de créativité" affirme David Lamiray.