Coronavirus : au lycée Bellevue à Toulouse, une quarantaine d'enseignants exercent leur droit de retrait

Ils parlent d'une "bombe Covid à retardement". Plusieurs enseignants du lycée Bellevue dénoncent l'insalubrité de certains espaces communs de l'établissement, dans les couloirs ou encore au réfectoire. La faute au manque d'agents censés s'occuper de l'accueil, de la restauration ou encore du nettoyage.

Ces agents, qui sont sous la charge de la région Occitanie, sont au nombre de 37 au lycée Bellevue. Pas assez selon les enseignants, puisque les remplacements et les postes vacants se multiplient depuis quelques semaines.

On craint que le pire arrive" - Myriam Martin, enseignante au lycée Bellevue à Toulouse.

Face à l'inquiétude croissante, l'ensemble des enseignants de la section professionnelle, une quarantaine, ont donc décidé d'exercer leur droit de retrait à partir de ce mardi. Il se pourrait donc que les élèves concernés n'aient plus cours jusqu'aux vacances de la Toussaint qui arrivent ce week-end.

Les enseignants se réservent également le droit de continuer la grève après les vacances si rien n'a bougé d'ici là. En plus des agents à remplacer, ils réclament également des masques gratuits pour les élèves.

Plusieurs enseignants de la section professionnelle se sont rassemblés devant le lycée Bellevue ce mardi matin. © Radio France - Marius Delaunay

26 cas de Covid

On compte actuellement 26 cas positifs détectés au lycée Bellevue. "Certainement plus" selon Myriam Martin, enseignante mais aussi conseillère régionale à la commission éducation. "Il y a de l'inquiétude chez les enseignants, mais aussi chez les élèves" selon Myriam Martin, qui reste en contact permanent avec les parents d'élèves.

Une professeure de commerce nous confie son désarroi concernant l'hygiène des espaces communs : "On a des endroits qui ne peuvent plus être nettoyés faute d'agents. Des portes et des bureaux avec de la crasse, et ce sont nous les enseignants qui sommes parfois obligés de nettoyer".

Se pose également le problème de la cantine, qui ne dispose pas d'assez agents territoriaux pour organiser les désinfections entre chaque service. Résultat, certains élèves se retrouvent sans repas le midi, faute de place et de temps pour nettoyer les tables à chaque passage.

Une visite du vice-président de la région

Toujours selon les enseignants, le proviseur de l'établissement comprend leur position. Plusieurs professeurs des filières générales expriment également leur soutien et comptent éventuellement eux-aussi exercer leur droit de retrait.

Kamel Chibli, le vice-président en charge de l'éducation à la région Occitanie doit se rendre ce mercredi au lycée Bellevue, où plus de 2000 élèves sont scolarisés.